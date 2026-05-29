Anthropic обогнала OpenAI по рыночной цене
Американская компания Anthropic впервые обогнала разработчика ChatGPT OpenAI по рыночной оценке среди частных разработчиков искусственного интеллекта (ИИ), сообщил The New York Times. Стартап привлек $65 млрд инвестиций при оценке бизнеса в $900 млрд до учета нового капитала. Последняя оценка OpenAI составляла $730 млрд.
Одновременно Anthropic представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.8. В компании заявляют, что она значительно превосходит предыдущую версию по возможностям написания программного кода.
Раунд финансирования возглавили Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Всего за три месяца стоимость Anthropic выросла почти в 2,5 раза – с $380 млрд до $900 млрд. Рост компании связан с успехом ее продуктов для программирования. После обновления технологий генерации кода в ноябре 2025 г. сотни компаний начали использовать решения Anthropic на платной основе. По данным компании, показатель годовой выручки, рассчитанный исходя из текущих темпов продаж, в мае превысил $47 млрд.
В новом инвестиционном раунде приняли участие и стратегические инвесторы – Samsung, Micron и SK Hynix. В Anthropic рассчитывают, что партнерство с производителями микросхем позволит нарастить вычислительные мощности на фоне растущего спроса на платформу Claude Code.
Успех Anthropic усиливает конкуренцию на рынке ИИ. OpenAI, по данным NYT, уже сосредоточилась на развитии собственного инструмента для программирования Codex. В свою очередь SpaceX Илона Маска недавно договорилась о покупке популярной среди разработчиков платформы Cursor и заключила соглашение о предоставлении части вычислительных мощностей Anthropic.
Компания, основанная в 2021 г., уже привлекла более $130 млрд инвестиций. Среди ее инвесторов – Amazon, Google, Capital Group, Menlo Ventures, Iconiq Capital и Lightspeed Venture Partners. Также Anthropic рассматривает возможность проведения IPO уже в этом году.
В апреле Bloomberg сообщал, что Google обязалась инвестировать в Anthropic $10 млрд с перспективой вложения еще $30 млрд. По данным агентства, последующее инвестирование ожидается в случае, если Anthropic достигнет целевых показателей. Как пишет Bloomberg, средства, направленные Google, поддержат расширение вычислительных мощностей компании.