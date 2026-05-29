Anthropic обогнала OpenAI по рыночной цене

Раунд финансирования возглавили Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Всего за три месяца стоимость Anthropic выросла почти в 2,5 раза – с $380 млрд до $900 млрд. Рост компании связан с успехом ее продуктов для программирования. После обновления технологий генерации кода в ноябре 2025 г. сотни компаний начали использовать решения Anthropic на платной основе. По данным компании, показатель годовой выручки, рассчитанный исходя из текущих темпов продаж, в мае превысил $47 млрд.