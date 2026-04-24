CBOM6,557-2,05%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Google планирует инвестировать до $40 млрд в Anthropic

Google обязалась инвестировать в американскую компанию Anthropic, которая занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ), $10 млрд с перспективой вложения еще $30 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Anthropic.

По данным агентства, последующее инвестирование ожидается в случае, если Anthropic достигнет целевых показателей. Как пишет Bloomberg, средства, направленные Google, поддержат расширение вычислительных мощностей компании.

Первоначальные инвестиции в $10 млрд будут согласованы при оценке Anthropic в $350 млрд.

В ноябре 2025 г. Business Insider со ссылкой на источники сообщал, что Google ведет переговоры об увеличении инвестиций в Anthropic. Отмечалось, что в рамках потенциальной новой сделки Google может начать предоставлять компании дополнительные услуги облачных вычислений либо провести инвестирование в начале 2026 г. Сумма финансирования была неизвестна.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь