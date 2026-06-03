Microsoft представила ИИ-проекты на конференции в Сан-Франциско
Руководитель компании Сатья Наделла посчитал представленный компьютер «машиной мечты». По данным агентства, техника оснащена новым ИИ-чипом Nvidia RTX Spark, а также помогает пользователю эксплуатировать ИИ-модель со 120 млрд параметров. При этом обычные компьютеры даже не смогут запустить ее.
Прототипы ИИ-устройств на чипах Qualcomm и MediaTek имеют экраны и микрофоны. В них отсутствуют операционные системы и приложения, но пользователям помогают ИИ-агенты, которые работают совместно с облачными системами. Microsoft также анонсировала внедрение нового ИИ-агента Scout в систему Copilot. Он будет собирать электронные письма и сообщения, которые пользователю важно проанализировать.
Кроме того, корпорация намерена обезопасить клиентов Windows при работе с популярным сторонним ИИ-агентом OpenClaw. Reuters отмечает, что ИТ-департаменты Microsoft в том числе способны защитить компьютеры своих работников от случайного удаления всех файлов.
1 июня Bloomberg писал, что компания Nvidia выходит на рынок персональных компьютеров с чипом, который призван ослабить доминирование Intel в этой области и модернизировать устройства для эпохи ИИ. С осени 2026 г. суперчип Nvidia RTX Spark будет применяться в ноутбуках и настольных компьютерах ведущих производителей, включая Dell Technologies и Lenovo Group. Отмечалось, что продукт является комбинацией микропроцессора и графического чипа, разработанной при участии тайваньской MediaTek. Он будет работать под управлением операционной системы Microsoft Corp. Windows для Arm.