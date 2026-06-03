Microsoft представила ИИ-проекты на конференции в Сан-Франциско

1 июня Bloomberg писал, что компания Nvidia выходит на рынок персональных компьютеров с чипом, который призван ослабить доминирование Intel в этой области и модернизировать устройства для эпохи ИИ. С осени 2026 г. суперчип Nvidia RTX Spark будет применяться в ноутбуках и настольных компьютерах ведущих производителей, включая Dell Technologies и Lenovo Group. Отмечалось, что продукт является комбинацией микропроцессора и графического чипа, разработанной при участии тайваньской MediaTek. Он будет работать под управлением операционной системы Microsoft Corp. Windows для Arm.