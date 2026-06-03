«Просвещение» и «Сколково» запустят акселератор образовательных технологий

Среди ключевых направлений работы – цифровая трансформация образовательного процесса, развитие онлайн-обучения, технологии подготовки к экзаменам, внедрение ИИ-ассистентов для педагогов и методистов, а также создание новых образовательных форматов с использованием игровых и иммерсивных технологий. Отдельное внимание будет уделено решениям в сфере ментального здоровья. Речь идет о системах мониторинга эмоционального состояния учащихся и сервисах психологической поддержки для школьников, родителей и преподавателей.