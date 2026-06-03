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«Просвещение» и «Сколково» запустят акселератор образовательных технологий

Ведомости

Группа компаний «Просвещение» и Фонд «Сколково» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании совместного акселератора технологических решений для системы образования. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

Новая программа охватит все уровни обучения – от школ и колледжей до дополнительного и профессионального образования. Проект станет частью платформы «Сколково.Пульсар», которая предполагает поиск и внедрение технологических решений под запросы крупных корпоративных заказчиков. «Просвещение» выступит корпоративным партнером акселератора и предоставит методическую экспертизу, пилотные площадки и доступ к образовательной инфраструктуре для тестирования новых разработок.

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Среди ключевых направлений работы – цифровая трансформация образовательного процесса, развитие онлайн-обучения, технологии подготовки к экзаменам, внедрение ИИ-ассистентов для педагогов и методистов, а также создание новых образовательных форматов с использованием игровых и иммерсивных технологий. Отдельное внимание будет уделено решениям в сфере ментального здоровья. Речь идет о системах мониторинга эмоционального состояния учащихся и сервисах психологической поддержки для школьников, родителей и преподавателей.

В рамках программы Фонд «Сколково» будет заниматься отбором и акселерацией проектов, предоставлять экспертную поддержку и гранты на пилотное внедрение разработок.

В ВЭБ.РФ напомнили, что поддержка технологического лидерства входит в число ключевых направлений стратегии развития госкорпорации до 2030 г. Объем поддержанных группой инновационных проектов в предыдущем стратегическом цикле превысил 450 млрд руб.

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