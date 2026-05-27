«Единая Россия» предложила вузам единый стандарт использования ИИ
В «Единой России» предложили ввести взвешенные правила использования нейросетей в учебном процессе, сообщает сайт партии. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев провел круглый стол, где обсуждалась проблема массового применения искусственного интеллекта при подготовке выпускных работ.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал инициативу, заявив, что «информационные системы можно воспринимать только как дополнительный инструмент, а основную оценку должен давать преподаватель». Поводом для встречи послужили обращения студентов, которые не могут сдать квалификационные работы из-за якобы использованных в них текстов, сгенерированных нейросетями.
Участники встречи пришли к мнению, что вузы не должны автоматически «заваливать» студентов за использование ИИ. «Нельзя к этому подходить однобоко – когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка», – цитирует пресс-служба слова Якушева.
По его словам, необходимо «исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы» из-за ложных срабатываний систем антиплагиата. В обсуждении также участвовали представители «Яндекса» и «Ростеха», которые подтвердили, что на рынке труда ценятся специалисты, умеющие грамотно использовать инструменты ИИ.