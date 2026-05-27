VTBR81,225+1,26%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%RGBITR782+0,06%
«Единая Россия» предложила вузам единый стандарт использования ИИ

В «Единой России» предложили ввести взвешенные правила использования нейросетей в учебном процессе, сообщает сайт партии. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев провел круглый стол, где обсуждалась проблема массового применения искусственного интеллекта при подготовке выпускных работ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал инициативу, заявив, что «информационные системы можно воспринимать только как дополнительный инструмент, а основную оценку должен давать преподаватель». Поводом для встречи послужили обращения студентов, которые не могут сдать квалификационные работы из-за якобы использованных в них текстов, сгенерированных нейросетями.

Участники встречи пришли к мнению, что вузы не должны автоматически «заваливать» студентов за использование ИИ. «Нельзя к этому подходить однобоко – когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка», – цитирует пресс-служба слова Якушева.

По его словам, необходимо «исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы» из-за ложных срабатываний систем антиплагиата. В обсуждении также участвовали представители «Яндекса» и «Ростеха», которые подтвердили, что на рынке труда ценятся специалисты, умеющие грамотно использовать инструменты ИИ.

В мае 2026 г. профиль «Искусственный интеллект» был включен в школьную программу по информатике углубленного уровня. Кроме того, «Единая Россия» включила развитие ИИ и робототехники в качестве ключевых направлений своей новой народной программы на ближайшие 10-20 лет.

