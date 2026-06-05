Глава ФНС рассказал об осторожном использовании искусственного интеллекта

Глава ФНС отметил, что его беспокоит вопрос о том, какое будущее мы сейчас готовим для наших детей. Он считает, что главное в сфере налогов – это создать доверие между налогоплательщиками и государством. Для этого, по его мнению, можно использовать различные технологии.