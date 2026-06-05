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Глава ФНС рассказал об осторожном использовании искусственного интеллекта

Ведомости

Российские налоговики используют в работе технологии искусственного интеллекта (ИИ), но очень осторожно. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на сессии «Налоговые службы: создаем комфортную среду для бизнеса и прозрачность для государства» на полях ПМЭФа.

По его словам, сейчас использовать такие технологии, не имея плана Б, очень рискованно.

«Поэтому, да, конечно, мы используем искусственный интеллект. Но мы используем его очень разрозненно, очень фрагментировано, чтобы посмотреть, как он работает», – пояснил Егоров.

Глава ФНС отметил, что его беспокоит вопрос о том, какое будущее мы сейчас готовим для наших детей. Он считает, что главное в сфере налогов – это создать доверие между налогоплательщиками и государством. Для этого, по его мнению, можно использовать различные технологии.

5 июня «Ведомости» писали, что на ПМЭФ–2026 топ-менеджер Rambler & Co Андрей Цыпер заявил, что развитие нейросетей не приведет к вытеснению людей из профессий. По его мнению, искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи, тогда как человек сохраняет ключевую роль в разработке стратегий и управлении сложными процессами.

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