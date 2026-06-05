Котюков призвал регионы сотрудничать в вопросе технологического лидерства

«Технологическое лидерство загнать в границы региона очень сложно, и, скорее всего, это делать не надо», – подчеркнул губернатор. По его словам, отдельной задачей должно стать развитие межрегионального сотрудничества без попыток определить, какой регион играет главную роль в том или ином проекте.