Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,833+0,09%CHKZ16 700+0,6%BSPBP49,15+0,72%IMOEX2 576,67-0,13%RTSI1 092,54-0,13%RGBI119,18+0,05%RGBITR785,97+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Котюков призвал регионы сотрудничать в вопросе технологического лидерства

Ведомости

Достижение технологического лидерства невозможно без активного сотрудничества регионов России. Об этом этом заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, технологическое лидерство является сложной задачей, а необходимые для него проекты не появляются в готовом виде и требуют совместной работы ученых, инженеров, студентов и производственных предприятий, работающих в регионах.

«Технологическое лидерство загнать в границы региона очень сложно, и, скорее всего, это делать не надо», – подчеркнул губернатор. По его словам, отдельной задачей должно стать развитие межрегионального сотрудничества без попыток определить, какой регион играет главную роль в том или ином проекте.

Глава Красноярского края рассказал, что регион уже ищет партнеров для технологических инициатив не только у себя, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске и других научно-образовательных центрах страны.

Кроме того, Котюков напомнил, что регионы получили право участвовать в формировании государственных заданий для федеральных научных учреждений. По его словам, это позволит увязывать научные исследования с прикладными задачами развития территорий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её