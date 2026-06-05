Котюков призвал регионы сотрудничать в вопросе технологического лидерства
Достижение технологического лидерства невозможно без активного сотрудничества регионов России. Об этом этом заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, технологическое лидерство является сложной задачей, а необходимые для него проекты не появляются в готовом виде и требуют совместной работы ученых, инженеров, студентов и производственных предприятий, работающих в регионах.
«Технологическое лидерство загнать в границы региона очень сложно, и, скорее всего, это делать не надо», – подчеркнул губернатор. По его словам, отдельной задачей должно стать развитие межрегионального сотрудничества без попыток определить, какой регион играет главную роль в том или ином проекте.
Глава Красноярского края рассказал, что регион уже ищет партнеров для технологических инициатив не только у себя, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске и других научно-образовательных центрах страны.
Кроме того, Котюков напомнил, что регионы получили право участвовать в формировании государственных заданий для федеральных научных учреждений. По его словам, это позволит увязывать научные исследования с прикладными задачами развития территорий.