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Путин назвал три ключевые технологии будущего

Это ИИ, автономные системы и платформенные решения
Ведомости

Сейчас есть три ключевые современные технологии, способные менять жизнь граждан, – искусственный интеллект (ИИ), автономные системы и платформенные решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФа.

Российский лидер отметил, что прежде Запад рассматривался как источник технологического развития, а сейчас, по его мнению, ситуация с технологическим лидерством в мире меняется.

Те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в трех перечисленных сферах, и станут центрами многополярного мира. «Без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», – заключил Путин.

29 мая Путин заявил, что Россия – одна из трех стран с возможностью создать суверенный ИИ. Технология позволяет использовать наработки в обороне и госуправлении. Другие две страны глава государства тогда не назвал.

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