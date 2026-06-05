Путин назвал три ключевые технологии будущего

Путин назвал три ключевые технологии будущегоЭто ИИ, автономные системы и платформенные решения
Сейчас есть три ключевые современные технологии, способные менять жизнь граждан, – искусственный интеллект (ИИ), автономные системы и платформенные решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФа.
Российский лидер отметил, что прежде Запад рассматривался как источник технологического развития, а сейчас, по его мнению, ситуация с технологическим лидерством в мире меняется.
Те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в трех перечисленных сферах, и станут центрами многополярного мира. «Без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», – заключил Путин.
29 мая Путин заявил, что Россия – одна из трех стран с возможностью создать суверенный ИИ. Технология позволяет использовать наработки в обороне и госуправлении. Другие две страны глава государства тогда не назвал.