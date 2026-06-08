Британия вложит 750 млн фунтов в национальный суперкомпьютер для ИИ к 2030 году
Правительство Великобритании выделило 1,1 млрд фунтов стерлингов (около $1,5 млрд) на развитие национальной инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщило министерство науки, инноваций и технологий страны.
Программа AI Hardware Plan включает создание нового национального суперкомпьютера для ИИ стоимостью 750 млн фунтов стерлингов, который будет введен в эксплуатацию к 2030 г. По данным правительства, он станет одним из самых передовых в мире, объединив несколько типов процессоров, включая новейшие чипы для эффективной обработки сложных задач. Базироваться суперкомпьютер будет в Эдинбургском университете.
Система будет использовать гетерогенную многопроцессорную архитектуру, что позволит ей работать с более широким спектром вычислительных задач. Новый суперкомпьютер присоединится к уже существующим вычислительным ресурсам – Isambard-AI в Бристольском университете, Zenith и DAWN в Кембридже и войдет в состав Национального вычислительного ресурса (AI Research Resource) Британии.
Из общей суммы 750 млн фунтов на создание суперкомпьютера 400 млн фунтов будет направлено на закупку новейших чипов. Из этих средств 150 млн фунтов пойдут на приобретение инновационных чипов для инференса (вычислений на основе обученных моделей). Еще 250 млн фунтов будет выделено на поддержку более специализированных чипов для перспективных технологий.
«Искусственный интеллект – это определяющая валюта экономической и военной мощи в современном мире. Страны, которые контролируют оборудование для него, будут владеть ключами к будущему. Великобритания уже является мировым лидером в области разработки чипов, и я верю, что это гонка, которую Британия может выиграть. Чтобы сделать это, мы должны поддержать британский ИИ – а это означает инвестиции в чипы, вычислительные мощности и квалифицированные кадры, стоящие за ними», – заявила министр науки, инноваций и технологий Лиз Кендалл на конференции London Tech Week.
В рамках программы будет создана новая программа инноваций в области ИИ-оборудования (AI Hardware Innovation Programme) объемом 120 млн фунтов, которая позволит британским компаниям финансировать разработку, тестирование и внедрение новых типов чипов.
По оценкам правительства, эти инвестиции помогут преодолеть многолетний цикл разработки и высокие затраты, которые становятся главным барьером для вывода на рынок новых продуктов.
По меньшей мере 20 млн фунтов из этой суммы будет направлено на расширение лаборатории Scaling Inference Lab. Британская компания Oriole Networks совместно с AMD через эту лабораторию разворачивает первую в мире крупномасштабную ИИ-систему, использующую свет вместо электрических сигналов для передачи данных между чипами, что, по данным разработчиков, значительно повышает производительность дата-центров.
Значительная часть плана посвящена развитию кадрового потенциала. На эти цели выделяется 45 млн фунтов, которые пойдут на докторские стипендии, бакалаврские гранты и программы стажировок. В целом государство теперь направляет 80 млн фунтов на решение кадровых потребностей отрасли.
Для привлечения частных инвестиций создается фонд под управлением Playground Global (его партнеры – бывший CEO Intel Пэт Гелсинджер и другие ведущие инвесторы Кремниевой долины). Капитализация фонда составляет до 150 млн фунтов при софинансировании государственного Британского банка бизнеса.
Playground Global также откроет в Великобритании свой первый офис за пределами США
Программа AI Hardware Plan включает меры по стимулированию спроса на инновационную продукцию и по поддержке выхода британских технологий на международные рынки. Государство берет на себя роль первого покупателя новых чипов через авансовые рыночные обязательства. Компании смогут получить доступ к финансированию UK Export Finance для масштабирования производства и управления рисками, а также к финансированию развертывания британского оборудования в дата-центрах за рубежом.
Британская полупроводниковая отрасль, согласно новому отраслевому исследованию, находится в фазе быстрого роста: в 2024/25 финансовом году в ней насчитывалось 297 специализированных фирм (210 двумя годами ранее), выручка составила 10,6 млрд фунтов (+9%), а занятость – 16 350 человек (+7%). По текущим прогнозам правительства, выручка достигнет 14 млрд фунтов к 2030 г. (в оптимистичном сценарии – 17 млрд), а 83% компаний ожидают роста в ближайшие годы.
В феврале стало известно, что Сбербанк может вложить не менее 500 млрд руб. в создание нового суперкомпьютера. В 2019 г. Сбербанк уже представлял суперкомпьютеры совместно с дочерней компанией SberCloud (с 2021 г. – Cloud.ru, более не является «дочкой» банка). Один из них назвали «Кристофари», его мощности легли в основу анонсированной в 2020 г. облачной платформы ML Space, предназначенной для работы с моделями машинного обучения. Второй, более мощный суперкомпьютер «Кристофари нео» был представлен на международной конференции AI Journey в ноябре 2021 г. Согласно всемирному рейтингу «Топ-500 суперкомпьютеров мира», в 2025 г. «Кристофари» занял 125-е место, а «Кристофари нео» – 201-е.