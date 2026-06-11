Xbox сократит 1000 сотрудников на фоне падения выручки на $500 млн

Издание также отметило, что руководство Xbox направило сотрудникам служебную записку, где говорится о программе «перезагрузки Xbox» в следующие 100 дней. В документе указано, что в течение последних пяти лет компания вложила более $20 млрд в развитие контента, платформы и субсидирование оборудования. При этом годовая выручка, несмотря на инвестиции, уменьшилась почти на $500 млн.