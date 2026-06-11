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Xbox сократит 1000 сотрудников на фоне падения выручки на $500 млн

Ведомости

Игровое подразделение Xbox в составе Microsoft сократит значительное число персонала в июле, сообщило издание The Verge со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Точное количество сотрудников, которые могут попасть под сокращения, не уточняется. Портал упомянул прошлую публикацию издания Giant Bomb, где сообщали, что увольнения коснутся 1000 человек. По словам источников The Verge, изменения могут затронуть структуру игровых студий или привести к закрытию отдельных подразделений.

Издание также отметило, что руководство Xbox направило сотрудникам служебную записку, где говорится о программе «перезагрузки Xbox» в следующие 100 дней. В документе указано, что в течение последних пяти лет компания вложила более $20 млрд в развитие контента, платформы и субсидирование оборудования. При этом годовая выручка, несмотря на инвестиции, уменьшилась почти на $500 млн.

В апреле Bloomberg сообщал, что компания Microsoft планирует предложить части сотрудников в США добровольно уйти на пенсию. Программа будет доступна работникам, у которых суммарно возраст и стаж превышают 70 лет. По данным источников агентства, предложение коснется около 7% сотрудников компании в США, это почти 9000 человек.

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