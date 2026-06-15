Спрос на ремонт бытовой техники вырос на 51% за три года

При этом в розничной торговле аналогичными товарами продажи растут только за счет повышения цен. Оборот торговли компьютерами за три года вырос на 6%, мебелью – на 46%. Единственная категория, где обороты розницы снизились, – садовый инвентарь. За последний год лучшую динамику среди ремонтных услуг показал ремонт компьютеров, чьи обороты выросли на 1% в годовом выражении. Однако в розничной торговле компьютерами обороты за тот же период упали на 13%.