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Главная / Технологии /

Спрос на ремонт бытовой техники вырос на 51% за три года

Ведомости

Ремонт бытовых приборов и садового инвентаря оказался самой быстрорастущей сферой среди предпринимателей. За три года обороты в этой категории увеличились на 51%, подсчитали аналитики «Точка банка». На втором месте – ремонт компьютеров (+25%), на третьем – ремонт мебели (+21%).

При этом в розничной торговле аналогичными товарами продажи растут только за счет повышения цен. Оборот торговли компьютерами за три года вырос на 6%, мебелью – на 46%. Единственная категория, где обороты розницы снизились, – садовый инвентарь. За последний год лучшую динамику среди ремонтных услуг показал ремонт компьютеров, чьи обороты выросли на 1% в годовом выражении. Однако в розничной торговле компьютерами обороты за тот же период упали на 13%.

Аналитики банка изучили данные предпринимателей из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также обезличенную информацию по счетам клиентов. В выборку попали сегменты, где работает более 1000 предпринимателей, а доля клиентов «Точка банка» превышает 5% от всех участников отрасли.

В марте «Ведомости» писали, что в 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25–30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств. Рынок сократился до 48 млрд руб.

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