В России запустили сервис Vibecraft для создания сайтов по текстовому описанию

В сообщении отмечается, что сегмент no-code и low-code решений в России растет на 40% в год и может достичь 30 млрд руб. к 2028 г. Около 36% представителей малого бизнеса в России по-прежнему работают без собственного сайта из-за ограничений бюджета, времени и отсутствия технических навыков. Vibecraft призван помочь преодолеть эти барьеры.