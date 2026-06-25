В России запустили сервис Vibecraft для создания сайтов по текстовому описанию
Yandex B2B Tech открыла публичный доступ к Vibecraft – сервису, позволяющему создавать сайты и веб-приложения на основе текстового описания. С его помощью предприниматели и менеджеры могут разрабатывать прототипы цифровых продуктов: трекеров, CRM-систем, мини-игр, интернет-магазинов и других проектов. Об этом сообщил представитель компании.
Для создания проекта необходимо описать задачу в чате с ИИ-помощником, который уточнит целевую аудиторию, необходимые функции и сценарии использования. На основе этих данных Vibecraft собирает первую версию сайта или веб-приложения с личным кабинетом, каталогом, формой загрузки файлов и встроенной базой данных. Проекты можно публиковать в интернете на собственных доменах.
В ходе закрытого тестирования пользователи создали более 1000 проектов, более половины из которых были связаны с разработкой прикладных сервисов, а не только сайтов: панели управления, калькуляторы, инструменты аналитики и CRM-системы. По оценкам участников тестирования, первый результат можно получить за 5–10 минут.
В сообщении отмечается, что сегмент no-code и low-code решений в России растет на 40% в год и может достичь 30 млрд руб. к 2028 г. Около 36% представителей малого бизнеса в России по-прежнему работают без собственного сайта из-за ограничений бюджета, времени и отсутствия технических навыков. Vibecraft призван помочь преодолеть эти барьеры.
Термин «вайбкодинг» (vibe coding) был назван словом 2025 г. по версии словаря Collins English Dictionary. Термин, предложенный специалистом по искусственному интеллекту Андреем Карпати, обозначает новый подход к программированию. Благодаря новым технологиям ИИ код можно писать, используя не только традиционный язык программирования, но и обычный человеческий язык: разработчик просто описывает задачу, а нейросеть сама создает соответствующий код.