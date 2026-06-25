Минфицры назвало фейком сообщения об отключении интернета в Москве
Сообщения об отключении интернета, которые получают некоторые пользователи сотовой связи, являются фейком и не соответствуют действительности. Об этом сообщило Минцифры в Мах.
«Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом – фейк», – говорится в заявлении ведомства.
Ранее некоторые пользователи сообщали, что получили СМС от операторов с предупреждением о возможном ограничении связи. В Минцифры подчеркнули, что в случае угроз безопасности будут приниматься «все необходимые меры», о которых «граждане будут заранее оповещены».
23 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов записи к врачу в случае ограничения доступа в интернет.
16 июня председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что сложности с интернетом могут осложнить мобилизацию избирателей на выборах в сентябре 2026 г.