Минфицры назвало фейком сообщения об отключении интернета в Москве

Ранее некоторые пользователи сообщали, что получили СМС от операторов с предупреждением о возможном ограничении связи. В Минцифры подчеркнули, что в случае угроз безопасности будут приниматься «все необходимые меры», о которых «граждане будут заранее оповещены».