Число рекламодателей в Max выросло в 18 раз с начала года
Количество рекламодателей, размещающих интеграции у блогеров в мессенджере Max, за январь–май 2026 г. увеличилось в 18 раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств и платформы eLama.
Согласно исследованию, за первые пять месяцев года число компаний, покупающих рекламные интеграции у инфлюенсеров в Max, выросло в 7,5 раза. Средний чек увеличился в 4,7 раза, а общий объем рекламных расходов – в 37 раз. Доля Max в общем объеме маркированного рекламного контента также выросла – с 0,8% в январе до 5,35% в мае.
Аналитики отмечают рост популярности нано- и микроинфлюенсеров. По их мнению, этому способствуют высокий уровень доверия и вовлеченности аудитории, сравнительно невысокая стоимость интеграций, гибкость сотрудничества и возможность точечного охвата целевой аудитории.
Авторы исследования также пишут, что рынок рекламы в Telegram, за размещение которой до конца года было принято решение не штрафовать, находится на этапе адаптации и формирования новых маркетинговых моделей.
11 июня сообщалось, что в Max началось тестирование комментариев в каналах. Кроме того, летом в мессенджере планируется запуск историй, а до конца 2026 г. должна появиться функция быстрого переключения между несколькими аккаунтами.