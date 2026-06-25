Число рекламодателей в Max выросло в 18 раз с начала года

Согласно исследованию, за первые пять месяцев года число компаний, покупающих рекламные интеграции у инфлюенсеров в Max, выросло в 7,5 раза. Средний чек увеличился в 4,7 раза, а общий объем рекламных расходов – в 37 раз. Доля Max в общем объеме маркированного рекламного контента также выросла – с 0,8% в январе до 5,35% в мае.