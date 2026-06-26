«Мегафон» сообщил о росте числа заражений смартфонов в России на 70%
Количество выявленных заражений на мобильных устройствах выросло на 70% в период с января по июнь 2026 г. в сравнении с первым полугодием 2025 г., сообщил «Ведомостям» представитель «Мегафона».
По данным компании, показатель увеличился на 21% по сравнению с результатом второго полугодия 2025 г. Аналитики отметили, что одной из самых распространенных угроз стал банковский Android-троян Mamont. В 2026 г. на него приходится 12-15% заражений (в 2025 г. доля составляла 10-12%). При этом в мае число таких инцидентов сократилось на 18% в сравнении с апрелем.
«Значительная часть заражений по-прежнему связана с действиями самих пользователей – переходом по фишинговым ссылкам в мессенджерах и социальных сетях, а также установкой приложений из непроверенных источников. Мы видим, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты», – подчеркнул директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.
Специалисты компании посоветовали пользователям установить антивирусное ПО и регулярно его обновлять для обеспечения своей безопасности. Кроме того, рекомендуется не пренебрегать предупреждениями оператора при переходе на потенциально опасные страницы и не подключаться к незащищенным публичным сетям Wi‑Fi.
8 июня МВД России сообщило, что киберпреступники начали использовать вредоносное программное обеспечение Drama RAT для взлома Android-устройств. По данным ведомства, злоумышленники распространяют вирус под видом бесплатных подписок на популярные сервисы и приложения. Пользователям предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, «Яндекс.Музыке», VPN-сервисам или модификациям для Minecraft. Также вредоносное ПО может маскироваться под файлы с названиями вроде «Декларация» или «Счет на оплату».