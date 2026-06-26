«Мегафон» сообщил о росте числа заражений смартфонов в России на 70%

По данным компании, показатель увеличился на 21% по сравнению с результатом второго полугодия 2025 г. Аналитики отметили, что одной из самых распространенных угроз стал банковский Android-троян Mamont. В 2026 г. на него приходится 12-15% заражений (в 2025 г. доля составляла 10-12%). При этом в мае число таких инцидентов сократилось на 18% в сравнении с апрелем.