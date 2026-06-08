Киберполиция предупредила о новом вирусе для взлома Android-устройств

По данным ведомства, злоумышленники распространяют вирус под видом бесплатных подписок на популярные сервисы и приложения. Пользователям предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, «Яндекс.Музыке», VPN-сервисам или модификациям для Minecraft. Также вредоносное ПО может маскироваться под файлы с названиями вроде «Декларация» или «Счет на оплату».