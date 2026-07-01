VK и «Яндекс» договариваются о сотрудничестве в корпоративном сегменте

Российский рынок корпоративного ПО продолжает расти темпами, опережающими IT-рынок (в 2025 г. общий объем российского IT-рынка вырос на 13% до 4 трлн руб. – «Ведомости»), говорилось в июньском отчете Strategy Partners. В 2025 г. он достиг 231 млрд руб., увеличившись на 20%, и почти удвоился относительно 2022 г. В 2026 г. российский рынок корпоративного ПО может вырасти еще на 20% до 277 млрд руб., а к 2031 г. до 831 млрд руб., что в 3,6 раза больше относительно 2025 г.