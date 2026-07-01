VK и «Яндекс» договариваются о сотрудничестве в корпоративном сегменте
Российские разработчики корпоративного программного обеспечения (ПО) VK Tech и Yandex B2B Tech обсуждают возможность стратегического партнерства в корпоративном сегменте. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника среди сторонних IT-компаний на рынке. Компании обсуждают возможное сотрудничество в направлениях облачных технологий, сервисов продуктивности и ИИ-решений для бизнеса.
Представители VK Tech и Yandex B2B Tech подтвердили, что обсуждают партнерство в части решений для бизнеса. Детали и формат потенциального взаимодействия стороны не раскрыли.
Российский рынок корпоративного ПО продолжает расти темпами, опережающими IT-рынок (в 2025 г. общий объем российского IT-рынка вырос на 13% до 4 трлн руб. – «Ведомости»), говорилось в июньском отчете Strategy Partners. В 2025 г. он достиг 231 млрд руб., увеличившись на 20%, и почти удвоился относительно 2022 г. В 2026 г. российский рынок корпоративного ПО может вырасти еще на 20% до 277 млрд руб., а к 2031 г. до 831 млрд руб., что в 3,6 раза больше относительно 2025 г.
У Yandex B2B Tech и VK Tech портфели во многом пересекаются – облако и сервисы продуктивности у обоих, и это, скорее, зона конкуренции, уверен руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин. Поэтому партнерство логичнее строить на взаимодополнении: у «Яндекса» – сильный ИИ-стек и собственные модели, у VK – лидерство в корпоративных коммуникациях и HR-tech, подчеркивает он. Самый очевидный формат технологической интеграции – ИИ-модели и агенты «Яндекса» внутри коммуникационных и кадровых продуктов VK плюс возможные кросс-продажи по клиентским базам, полагает Юдин. Для рынка это, в первую очередь, сигнал консолидации перед лицом экосистемных игроков, полагает эксперт.
Партнерство Yandex B2B Tech и VK Tech может стать существенным событием для рынка – обе компании являются ведущими игроками как на облачном, так и на рынке ПО, рассуждает эксперт Apple Hills Digital Василий Пименов. По его словам, партнерство может привести к образованию сильнейшего игрока на облачном рынке. VK Tech отличается тем, что у них есть сильный портфель корпоративных заказчиков, использующих локальные и гибридные решения, а Yandex B2B Tech предложил ряд перспективных продуктов.
Российские компании сегодня конкурируют не только между собой, но и с зарубежными решениями вроде Microsoft Office и VMware, которые после ухода из России де-факто используются многими заказчиками бесплатно, заметил директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко. На этом фоне партнерства могут рассматриваться как способ быстрее усиливать продуктовые предложения и наращивать конкурентоспособность, встраивая в продукты технологии и агентов искусственного интеллекта, полагает он.