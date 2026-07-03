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Главная / Технологии /

Беспилотник впервые пролетел 420 км между Сахалином и Курилами

Ведомости

Впервые в истории беспилотник выполнил перелет между Сахалином и курильским островом Кунашир. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, проект реализован при участии компании Zala, беспилотного подразделения авиакомпании «Аврора» и разработчиков новой системы связи и навигации «Геокосмос». Перелет стал важным этапом развития беспилотной авиации в регионе.

Маршрут проходил от дронопорта «Пушистый» на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на острове Кунашир. Полет продолжался около пяти часов, а его протяженность составила примерно 420 км.

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Технологии

Как отметил Лимаренко, во время всего маршрута беспилотник находился под постоянным контролем и передавал данные службам управления воздушным движением. Использованная система навигации «Геокосмос» не зависит от спутниковых сигналов и оснащена функцией опознавания «свой – чужой».

2 июля генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич рассказал «Ведомостям», что АО «Глонасс» и ГК «Элемент» разработали криптозащищенный механизм для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации. Такая «красная кнопка» станет функцией идентификации с помощью госсистемы «ЭРА-Глонасс» и может быть подключена к любому гражданскому беспилотнику. Впервые совместную разработку опробовали на Сахалине.

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