Беспилотник впервые пролетел 420 км между Сахалином и Курилами

2 июля генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич рассказал «Ведомостям», что АО «Глонасс» и ГК «Элемент» разработали криптозащищенный механизм для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации. Такая «красная кнопка» станет функцией идентификации с помощью госсистемы «ЭРА-Глонасс» и может быть подключена к любому гражданскому беспилотнику. Впервые совместную разработку опробовали на Сахалине.