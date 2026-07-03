FT: Anthropic закрыла доступ к ИИ-моделям для Alibaba и других компаний из Китая

Источник также сообщили, что Ant Financial предоставила сотрудникам корпоративные аккаунты Claude, доступ к которым открывался через внутреннюю сеть, подключенную к сингапурскому офису компании. ByteDance, в свою очередь, не выдает доступ к Claude напрямую, но с этого года, по словам пяти сотрудников, ввела систему компенсаций, позволяющую инженерам включать личные подписки на платформу в расходы. Доступ к таким подпискам они получают через VPN. Эти обходные пути не нарушают законы США или Китая, но противоречат условиям использования Anthropic, которые запрещают китайским компаниям и их зарубежным филиалам применять эти модели.