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FT: Anthropic закрыла доступ к ИИ-моделям для Alibaba и других компаний из Китая

Ведомости

Американская компания Anthropic, разработчик семейства нейросетей Claude, закрывает лазейки, позволявшие китайским компаниям обходить ограничения в области искусственного интеллекта (ИИ) на несанкционированное использование в стране. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников, компании из Китая получали доступ к инструментам ИИ Anthropic, в частности, через облачных провайдеров и зарубежные дочерние компании. В этом уличили Alibaba Group, Ant Financial, ByteDance и др.

Источник также сообщили, что Ant Financial предоставила сотрудникам корпоративные аккаунты Claude, доступ к которым открывался через внутреннюю сеть, подключенную к сингапурскому офису компании. ByteDance, в свою очередь, не выдает доступ к Claude напрямую, но с этого года, по словам пяти сотрудников, ввела систему компенсаций, позволяющую инженерам включать личные подписки на платформу в расходы. Доступ к таким подпискам они получают через VPN. Эти обходные пути не нарушают законы США или Китая, но противоречат условиям использования Anthropic, которые запрещают китайским компаниям и их зарубежным филиалам применять эти модели.

27 июня Anthropic объявила о частичном снятии ограничений, введенных правительством США на применение своих передовых ИИ-моделей в сфере кибербезопасности. С 12 июня компания вела переговоры с американскими регуляторами о восстановлении доступа к моделям Mythos 5 и Fable 5. По итогам консультаций госорганы дали разрешение на повторное развертывание модели Mythos 5, которая позиционируется разработчиком как наиболее сильное решение в области защиты от киберугроз.

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