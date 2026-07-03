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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к EA Sports FC и Battlefield 6

Пользователи массово жалуются на проблемы с подключением к серверам
Ведомости

Роскомнадзор (РКН) не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Об этом «Ведомостям» сообщили в РКН после жалоб пользователей.

Ранее в СМИ начала распространяться информация, что Sports FC и Battlefield 6 перестали работать в России.

В марте в Госдуме предложили распространить механизм самозапретов на компьютерные игры, сообщал зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев ТАСС. По его мнению, компьютерные игры стали серьезной проблемой. Для многих это форма зависимости, с которой человек не может справиться самостоятельно.

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