Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к EA Sports FC и Battlefield 6

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к EA Sports FC и Battlefield 6Пользователи массово жалуются на проблемы с подключением к серверам
Роскомнадзор (РКН) не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Об этом «Ведомостям» сообщили в РКН после жалоб пользователей.
Ранее в СМИ начала распространяться информация, что Sports FC и Battlefield 6 перестали работать в России.
В марте в Госдуме предложили распространить механизм самозапретов на компьютерные игры, сообщал зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев ТАСС. По его мнению, компьютерные игры стали серьезной проблемой. Для многих это форма зависимости, с которой человек не может справиться самостоятельно.