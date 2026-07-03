Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к EA Sports FC и Battlefield 6

В марте в Госдуме предложили распространить механизм самозапретов на компьютерные игры, сообщал зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев ТАСС. По его мнению, компьютерные игры стали серьезной проблемой. Для многих это форма зависимости, с которой человек не может справиться самостоятельно.