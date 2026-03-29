В Госдуме предложили проработать самозапрет на компьютерные игры
В Госдуме предложили распространить механизм самозапретов на компьютерные игры. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. По мнению парламентария, компьютерные игры стали серьезной проблемой, для многих это форма зависимости, с которой человек не может справиться самостоятельно.
В России с 2025 г. действует самозапрет на кредиты, а с 1 сентября 2026 г. вступает в силу механизм самозапрета на участие в азартных играх. По мнению Гусева, этот механизм востребован и его перечень можно расширить.
«Если человек не может самостоятельно отказаться от того, что его разрушает – будь то азартные игры, алкоголь или другие зависимости, государство должно дать ему инструмент для защиты самого себя. Самозапрет – как раз такой механизм», – отметил парламентарий.
В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам вводить самозапрет на участие в азартных играх. По новым правилам любой желающий сможет обратиться в Единый регулятор азартных игр с заявлением о внесении себя в список тех, кто решил не играть. Заявление нельзя будет аннулировать. Выйти из списка можно будет либо по окончании установленного срока, либо подав новое заявление. Но сделать это разрешат только спустя год после того, как гражданин включил себя в перечень.