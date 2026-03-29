В Госдуме предложили проработать самозапрет на компьютерные игры

В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам вводить самозапрет на участие в азартных играх. По новым правилам любой желающий сможет обратиться в Единый регулятор азартных игр с заявлением о внесении себя в список тех, кто решил не играть. Заявление нельзя будет аннулировать. Выйти из списка можно будет либо по окончании установленного срока, либо подав новое заявление. Но сделать это разрешат только спустя год после того, как гражданин включил себя в перечень.