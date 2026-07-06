Ростех представил новый двигатель АПД-13 для гражданских дронов
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) показала новейший поршневой двигатель АПД-13 мощностью 13 лошадиных сил для гражданских беспилотников в ходе выставки «Иннопром», сообщила госкорпорация.
По данным Ростеха, двигатели уже прошли наземные и летные испытания. Представители госкорпорации подчеркнули, что установка способна обеспечить полет БПЛА на высоте до 3000 м.
«Опытный образец АПД-13 прошел комплекс наземных и летных испытаний, в том числе на испытательном стенде. Он продемонстрировал уверенную работу во всем диапазоне рабочих режимов и подтвердил технические характеристики, не уступающие зарубежным аналогам», – сказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
По его словам, в 2026 г. ОДК также планирует расширить модельный ряд поршневых двигателей для БПЛА. Компания может создать силовую установку мощностью 6 лошадиных сил. Кроме того, на «Иннопроме» был представлен двигатель М105, который предназначен для гражданских легких самолетов и автожиров и обладает мощностью 115 лошадиных сил.
В конце июня Ростех сообщил о начале сборки первых серийных двигателей ПД-8 для самолета «Суперджет». Отмечалось, что первые моторокомплекты для сборки силовых установок уже установлены, их должны были поставить на завод ОАК в ближайшее время. Двигатели ПД-8 также будут устанавливать на самолеты-амфибии Бе-200, подчеркнули представители госкорпорации.