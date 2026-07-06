Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RUAL26,46-0,34%CNY Бирж.11,517+0,23%IMOEX2 235,42-0,33%RTSI911,87-0,33%RGBI112,11+0,14%RGBITR747,67+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Ростех представил новый двигатель АПД-13 для гражданских дронов

Ведомости

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) показала новейший поршневой двигатель АПД-13 мощностью 13 лошадиных сил для гражданских беспилотников в ходе выставки «Иннопром», сообщила госкорпорация.

По данным Ростеха, двигатели уже прошли наземные и летные испытания. Представители госкорпорации подчеркнули, что установка способна обеспечить полет БПЛА на высоте до 3000 м.

«Опытный образец АПД-13 прошел комплекс наземных и летных испытаний, в том числе на испытательном стенде. Он продемонстрировал уверенную работу во всем диапазоне рабочих режимов и подтвердил технические характеристики, не уступающие зарубежным аналогам», – сказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

По его словам, в 2026 г. ОДК также планирует расширить модельный ряд поршневых двигателей для БПЛА. Компания может создать силовую установку мощностью 6 лошадиных сил. Кроме того, на «Иннопроме» был представлен двигатель М105, который предназначен для гражданских легких самолетов и автожиров и обладает мощностью 115 лошадиных сил.

В конце июня Ростех сообщил о начале сборки первых серийных двигателей ПД-8 для самолета «Суперджет». Отмечалось, что первые моторокомплекты для сборки силовых установок уже установлены, их должны были поставить на завод ОАК в ближайшее время. Двигатели ПД-8 также будут устанавливать на самолеты-амфибии Бе-200, подчеркнули представители госкорпорации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь