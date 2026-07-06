Ростех представил новый двигатель АПД-13 для гражданских дронов

По его словам, в 2026 г. ОДК также планирует расширить модельный ряд поршневых двигателей для БПЛА. Компания может создать силовую установку мощностью 6 лошадиных сил. Кроме того, на «Иннопроме» был представлен двигатель М105, который предназначен для гражданских легких самолетов и автожиров и обладает мощностью 115 лошадиных сил.