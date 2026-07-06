На Сахалине прошел первый запуск дрона с человеком на борту
На Сахалине прошел первый официально зарегистрированный запуск дрона с человеком на борту, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По его словам, испытания сверхлегкого воздушного судна состоялись на базе дронопорта «Пушистый».
«Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 мин., развивая скорость 50 км/ч», – написал губернатор.
Он отметил, что судно оснащено спутниковой навигацией, оно способно перемещаться автономно по заданным маршрутам. Как подчеркнул Лимаренко, можно назвать такой дрон прототипом аэротакси.
В апреле стало известно, что демонстрационные полеты полностью электрического летательного аппарата провела компания Joby Aviation в США. Рейс проходил с Манхэттена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Отмечалось, что электрический аппарат, напоминающий огромный беспилотник на аккумуляторах, способен перевозить пять человек, включая одного пилота, он взлетает вертикально, как вертолет, после чего часть пропеллеров наклоняется для движения вперед, при этом он тише вертолетов и не производит выбросов.