Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,433-0,5%CHKZ15 4000%KAZT272,2+0,29%IMOEX2 235,55-0,33%RTSI911,92-0,33%RGBI112,19+0,21%RGBITR748,23+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

На Сахалине прошел первый запуск дрона с человеком на борту

Ведомости

На Сахалине прошел первый официально зарегистрированный запуск дрона с человеком на борту, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, испытания сверхлегкого воздушного судна состоялись на базе дронопорта «Пушистый».

«Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 мин., развивая скорость 50 км/ч», – написал губернатор.

Он отметил, что судно оснащено спутниковой навигацией, оно способно перемещаться автономно по заданным маршрутам. Как подчеркнул Лимаренко, можно назвать такой дрон прототипом аэротакси.

В апреле стало известно, что демонстрационные полеты полностью электрического летательного аппарата провела компания Joby Aviation в США. Рейс проходил с Манхэттена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Отмечалось, что электрический аппарат, напоминающий огромный беспилотник на аккумуляторах, способен перевозить пять человек, включая одного пилота, он взлетает вертикально, как вертолет, после чего часть пропеллеров наклоняется для движения вперед, при этом он тише вертолетов и не производит выбросов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте