На Сахалине прошел первый запуск дрона с человеком на борту

В апреле стало известно, что демонстрационные полеты полностью электрического летательного аппарата провела компания Joby Aviation в США. Рейс проходил с Манхэттена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Отмечалось, что электрический аппарат, напоминающий огромный беспилотник на аккумуляторах, способен перевозить пять человек, включая одного пилота, он взлетает вертикально, как вертолет, после чего часть пропеллеров наклоняется для движения вперед, при этом он тише вертолетов и не производит выбросов.