Предприниматели получили доступ к Max в формате мини-приложения
Бизнес-партнеры мессенджера Max теперь могут пользоваться платформой в формате мини-приложения, сообщил «Ведомостям» представитель платформы. По его данным, уже более 500 000 организаций стали партнерами мессенджера.
Отмечается, что в приложении команды бизнесов могут автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов или запустить онлайн-витрину для прямых продаж. Кроме того, в этом формате партнеры имеют возможность создавать каналы для продвижения бренда, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами, а также получить консультацию у поддержки.
Представители Max подчеркнули, что мини-приложение можно найти в строке поиска. Еще один способ – через меню настроек в профиле пользователя.
В июне доступ к платформе для партнеров Мax открыли российским гражданам, работающим в статусе самозанятых. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал «Госуслуги». После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организации продаж.