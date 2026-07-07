Предприниматели получили доступ к Max в формате мини-приложения

В июне доступ к платформе для партнеров Мax открыли российским гражданам, работающим в статусе самозанятых. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал «Госуслуги». После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организации продаж.