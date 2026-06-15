Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе Мax

11 июня Max запустил тестирование комментариев в каналах. Теперь под постами появились кнопки, ведущие в специальные секции для обсуждения постов. В разделе комментариев пользователи могут общаться друг с другом. Количество чужих комментариев видно без перехода в этот раздел, отмечает агентство. В пресс-службе компании ТАСС рассказали, что полноформатное развертывание данного функционала ожидается в ближайшее время.