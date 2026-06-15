Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе Мax
Российские граждане, работающие в статусе самозанятых, получили возможность подключиться к платформе для партнеров Мax. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Об этом сообщили представители национального мессенджера.
Как сообщили представители Max, для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал «Госуслуги». После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организации продаж.
По данным компании, на конец мая к платформе для партнеров уже подключились более 500 000 организаций и компаний.
11 июня Max запустил тестирование комментариев в каналах. Теперь под постами появились кнопки, ведущие в специальные секции для обсуждения постов. В разделе комментариев пользователи могут общаться друг с другом. Количество чужих комментариев видно без перехода в этот раздел, отмечает агентство. В пресс-службе компании ТАСС рассказали, что полноформатное развертывание данного функционала ожидается в ближайшее время.
6 июня стало известно, что Министерство цифрового развития проводит переговоры с американской компанией Apple о восстановлении приложения Max в магазине App Store.