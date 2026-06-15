Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,668+0,6%KLVZ2,262+1,43%AVAN594+1,54%IMOEX2 533,41+0,72%RTSI1 109,87+0,72%RGBI118,53+0,08%RGBITR784,16+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе Мax

Ведомости

Российские граждане, работающие в статусе самозанятых, получили возможность подключиться к платформе для партнеров Мax. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Об этом сообщили представители национального мессенджера.

Как сообщили представители Max, для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал «Госуслуги». После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организации продаж.

По данным компании, на конец мая к платформе для партнеров уже подключились более 500 000 организаций и компаний.

11 июня Max запустил тестирование комментариев в каналах. Теперь под постами появились кнопки, ведущие в специальные секции для обсуждения постов. В разделе комментариев пользователи могут общаться друг с другом. Количество чужих комментариев видно без перехода в этот раздел, отмечает агентство. В пресс-службе компании ТАСС рассказали, что полноформатное развертывание данного функционала ожидается в ближайшее время.

6 июня стало известно, что Министерство цифрового развития проводит переговоры с американской компанией Apple о восстановлении приложения Max в магазине App Store.

Читайте также:Шадаев: Apple ограничила доступ к Max для более 20 млн пользователей iPhone
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её