Госдума одобрила в первом чтении законопроект о развитии технологий ИИ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие технологий искусственного интеллекта. Документ создает условия для укрепления цифрового суверенитета России, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, при поддержке депутатов «Единой России» получат развитие отечественные технологии искусственного интеллекта. Законопроект вводит единый понятийный аппарат, закрепляя определения искусственного интеллекта, а также технологий и сервисов на его основе. Это, по словам Боярского, позволит выработать единые подходы к отраслевому регулированию и обеспечить применение законодательства в различных сферах экономики.
Особый порядок предлагается установить для использования ИИ в чувствительных отраслях. Речь идет о сферах безопасности, обороны, государственного управления, социальной политики и образования, где приоритет планируется отдавать отечественным разработкам.
«Перед страной стоит сложная задача – регулировать технологии ИИ так, чтобы не мешать российским разработчикам, которые участвуют в мировой гонке за лидерство», – подчеркнул Боярский.
Отдельное направление работы касается совершенствования законодательства об авторском праве. По словам главы комитета по информполитике, предполагается разработать механизм, который позволит обеспечить баланс между защитой интеллектуальной собственности и возможностью использовать данные для обучения моделей ИИ. Также законопроект предусматривает поэтапное внедрение маркировки контента, созданного с применением искусственного интеллекта. На первом этапе предлагается сделать такую маркировку добровольной, чтобы протестировать механизм и выработать единые подходы без дополнительной нагрузки на разработчиков и пользователей.
7 июля вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство России планирует внедрить 40 сервисов на базе искусственного интеллекта. По его словам, такие технологии позволяют значительно ускорить обработку больших массивов данных и повысить эффективность принятия процедурных решений.