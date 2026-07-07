Госдума одобрила в первом чтении законопроект о развитии технологий ИИ

Отдельное направление работы касается совершенствования законодательства об авторском праве. По словам главы комитета по информполитике, предполагается разработать механизм, который позволит обеспечить баланс между защитой интеллектуальной собственности и возможностью использовать данные для обучения моделей ИИ. Также законопроект предусматривает поэтапное внедрение маркировки контента, созданного с применением искусственного интеллекта. На первом этапе предлагается сделать такую маркировку добровольной, чтобы протестировать механизм и выработать единые подходы без дополнительной нагрузки на разработчиков и пользователей.