«Сбер» запустил ИИ-сервис для поиска АЗС с бензином

8 июля «Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». До этого такая карта была доступна только водителям такси. На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.