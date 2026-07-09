«Сбер» запустил ИИ-сервис для поиска АЗС с бензином
«Сбер» запустил сервис, который позволяет увидеть автозаправочные станции (АЗС), где автомобилисты с высокой вероятностью смогут приобрести топливо, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Сервис работает на основе обезличенных данных о покупках свыше 100 млн клиентов банка, в нем есть информация о 23 000 АЗС в России, в том числе в небольших населенных пунктах. Алгоритмы с применением искусственного интеллекта учитывают при анализе сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры, благодаря чему отделяют покупку топлива от других операций.
Как объяснили в «Сбере», пользователь может открыть карту и увидеть ближайшие АЗС, где недавно фиксировались покупки топлива. Затем в приложении можно построить маршрут к этой станции. Сервис доступен клиентам в веб-версии и в приложении банка. В ближайшее время пользователи также получат возможность отслеживать примерную загруженность АЗС.
8 июля «Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». До этого такая карта была доступна только водителям такси. На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.