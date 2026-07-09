Пользователи Max получили возможность создавать публичные каналы
Пользователи национального мессенджера Max теперь могут создавать публичные каналы или изменить статус приватного канала на общедоступный. Функция доступна на устройствах Android, сообщила компания.
По данным представителя Max, в ближайшее время создавать каналы также можно будет в десктопной и веб-версии мессенджера. Пользователю необходимо перейти в раздел «Чаты» и нажать на «+» в верхней части экрана. После этого на экране появится опция «Создать канал», при создании россияне смогут добавить фото, название и описание канала.
Кроме того, пользователи должны перейти к цифровому ID и нажать кнопку «Добавить документы», а затем перевести тип канала в «Публичный». Перевести приватный канал в публичный можно в настройках.
7 июля бизнес-партнеры мессенджера получили доступ к платформе в формате мини-приложения. Уже более 500 000 организаций стали партнерами мессенджера. Представитель мессенджера говорил, что в приложении команды бизнесов могут автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов или запустить онлайн-витрину для прямых продаж. Кроме того, в этом формате партнеры имеют возможность создавать каналы для продвижения бренда, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами.