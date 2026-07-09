Пользователи Max получили возможность создавать публичные каналы

7 июля бизнес-партнеры мессенджера получили доступ к платформе в формате мини-приложения. Уже более 500 000 организаций стали партнерами мессенджера. Представитель мессенджера говорил, что в приложении команды бизнесов могут автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов или запустить онлайн-витрину для прямых продаж. Кроме того, в этом формате партнеры имеют возможность создавать каналы для продвижения бренда, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами.