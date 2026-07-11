2ГИС запустил карту по наличию бензина на АЗС

8 июля «Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.