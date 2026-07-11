2ГИС запустил карту по наличию бензина на АЗС
Карта бензина доступна на сайте benzin.2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях «Сбера», который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей.
В новом сервисе содержится информация о виде топлива и его цене, а также об ограничениях на конкретной АЗС. Кроме того, на карте видно, есть ли очередь на заправку и насколько она длинная.
8 июля «Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.