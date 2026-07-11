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2ГИС запустил карту по наличию бензина на АЗС

Ведомости

2ГИС запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 000 АЗС по России. Об этом представитель компании сообщил РБК.

Карта бензина доступна на сайте benzin.2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях «Сбера», который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей.

В новом сервисе содержится информация о виде топлива и его цене, а также об ограничениях на конкретной АЗС. Кроме того, на карте видно, есть ли очередь на заправку и насколько она длинная.

8 июля «Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.

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