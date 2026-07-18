Индия впервые запустила частную орбитальную ракету Vikram-1

Построенная с использованием передовых углекомпозитных конструкций, Vikram-1 представляет собой трехступенчатую ракету-носитель на твердом топливе. Она оснащена перезапускаемым жидкостным модулем коррекции орбиты (OAM) для точного выведения на орбиту и развертывания нескольких спутников. Ракета способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и около 260 кг на солнечно-синхронную орбиту. Многие ключевые технологии носителя, включая двигательные установки, авионику, системы теплозащиты и композитные конструкции, были впервые продемонстрированы в ходе суборбитальной миссии Skyroot Vikram-S в 2022 г.