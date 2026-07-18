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Индия впервые запустила частную орбитальную ракету Vikram-1

Ведомости

Индийская частная компания Skyroot Aerospace успешно вывела на орбиту ракету Vikram-1 с шестью полезными нагрузками, включая два спутника. Об этом сообщает Times of India. Это первый частный орбитальный запуск в истории Индии. Этот полет – первый из трех запланированных испытательных запусков перед тем, как Vikram-1 поступит в коммерческую эксплуатацию.

Сразу после объявления успеха премьер-министр Нарендра Моди связался по телефону с руководителями Skyroot Aerospace и подчеркнул, что запуск стал важным шагом в укреплении технологического суверенитета страны.

Построенная с использованием передовых углекомпозитных конструкций, Vikram-1 представляет собой трехступенчатую ракету-носитель на твердом топливе. Она оснащена перезапускаемым жидкостным модулем коррекции орбиты (OAM) для точного выведения на орбиту и развертывания нескольких спутников. Ракета способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и около 260 кг на солнечно-синхронную орбиту. Многие ключевые технологии носителя, включая двигательные установки, авионику, системы теплозащиты и композитные конструкции, были впервые продемонстрированы в ходе суборбитальной миссии Skyroot Vikram-S в 2022 г.

Эскизный проект ракеты-носителя «Воронеж» одобрен в «Роскосмосе»

Технологии

Запуск также знаменует собой важный шаг в реформе космической отрасли Индии, в рамках которой частным компаниям теперь разрешено разрабатывать и эксплуатировать орбитальные ракеты-носители. До этого момента запуски спутников с индийской территории осуществлялись исключительно Индийской организацией космических исследований (ISRO).

В апреле головной институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш впервые в России одобрил эскизный проект частной космической ракеты-носителя «Воронеж». Это дает возможность перейти к полноценным опытно-конструкторским работам, а в перспективе – к испытаниям самой ракеты и созданию стартового комплекса на космодроме Восточный.

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