Крашенинников призвал защищать интеллектуальную собственность при развитии ИИ

«Наша задача – до сентября подготовить изменения в Гражданский кодекс и в закон о поддержке технологий искусственного интеллекта, чтобы не нарушались права и не оказались под ударом авторы литературных, промышленных и других объектов интеллектуальной собственности, тех же товарных знаков», – сказал Крашенинников.