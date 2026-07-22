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Главная / Технологии /

Крашенинников призвал защищать интеллектуальную собственность при развитии ИИ

Ведомости

Задача законодателей – обеспечить защиту интеллектуальной собственности в условиях развития технологий искусственного интеллекта. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, для решения этой задачи при президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой изменений в законодательство.

«Наша задача – до сентября подготовить изменения в Гражданский кодекс и в закон о поддержке технологий искусственного интеллекта, чтобы не нарушались права и не оказались под ударом авторы литературных, промышленных и других объектов интеллектуальной собственности, тех же товарных знаков», – сказал Крашенинников.

«Депутаты должны создавать повестку»

Политика / Интервью

Он отметил, что сегодня впервые происходит «публичное столкновение искусственного интеллекта с естественным». При этом, по его словам, необходимо найти баланс между технологическим прогрессом и защитой результатов человеческого творчества.

«Мы должны выстроить грамотный баланс между технологическим прогрессом и защитой результатов человеческого творчества. Как я уже говорил на Совете, миссия почти невыполнимая, но мы будем стараться», – подчеркнул депутат.

Крашенинников напомнил, что базовый закон об искусственном интеллекте вступает в силу в сентябре, поэтому изменения в законодательство необходимо подготовить до начала его действия.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия – это одна из трех стран, которые имеют возможность создать суверенный искусственный интеллект.

Глава государства подчеркнул, что самостоятельное развитие технологий ИИ требует денег. При этом оно позволяет использовать наработки в обороне и госуправлении, отметил Путин. Российский лидер также выразил мнение, что страна хорошо продвинулась в развитии беспилотного транспорта, а цифровизация проникла в том числе в медицину.

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