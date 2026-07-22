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Маск анонсировал полнометражную «Одиссею» Гомера, созданную Grok

Ведомости

Модель искусственного интеллекта Grok создаст полнометражный фильм «Одиссея» до конца 2026 г. Об этом сообщил предприниматель и владелец ИИ-модели Илон Маск в соцсети Х.

По его словам, картина будет «исторически точной и верной искусству Гомера».

Маск сделал репост небольшого отрывка фильма в Х. Других подробностей предприниматель не привел.

В мае «Ведомости» писали, что ИИ лишился шанса получить «Оскара» как актер или писатель. Академия кинематографических искусств и наук объявила, что не собирается вручать статуэтку за сценарии, написанные ИИ, а также за сгенерированные образы актеров. На другие номинации вроде лучшей песни, визуальных эффектов и костюмов запрет пока не распространяется.

Новые технологии все глубже проникают в кино. Последней каплей для академиков стал фильм Коэрте Воорхиса «Глубоко, как в могиле» (2026), в котором с помощью ИИ «воскресили» актера Вэла Килмера, скончавшегося в прошлом году. Вдобавок активно, хотя и безуспешно, пытается прорваться в Голливуд созданная «с нуля» ИИ-актриса Тилли Норвуд. При этом не совсем понятно, как будут вычислять ИИ-сценаристов.

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