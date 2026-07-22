Маск анонсировал полнометражную «Одиссею» Гомера, созданную Grok

Новые технологии все глубже проникают в кино. Последней каплей для академиков стал фильм Коэрте Воорхиса «Глубоко, как в могиле» (2026), в котором с помощью ИИ «воскресили» актера Вэла Килмера, скончавшегося в прошлом году. Вдобавок активно, хотя и безуспешно, пытается прорваться в Голливуд созданная «с нуля» ИИ-актриса Тилли Норвуд. При этом не совсем понятно, как будут вычислять ИИ-сценаристов.