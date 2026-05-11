ИИ лишили «Оскара»: новости, которые вы могли пропустить

ИИ лишили «Оскара»: новости, которые вы могли пропуститьБезос обнаружил, что его яхта слишком большая, а Обама объяснил, почему на Земле нет НЛО
На минувшей неделе стало известно, что ИИ не сможет получить «Оскара» за актерскую игру или сценарий, Джефф Безос обнаружил, что его яхта слишком большая, Барак Обама объяснил, почему на Земле нет НЛО, американцы всей страной скидываются на покупку авиакомпании, столица Мексики быстро уходит под землю, китайский автопром лишает кадров BMW, Mercedes-Benz и Lamborghini, Uber нашел новый способ заработка, криптоиндустрия ищет способ защититься от бандитов.
Американская народная авиакомпания
В США может появиться по-настоящему народная авиакомпания, а все благодаря TikTok. 2 мая лоукостер Spirit Airlines прекратила полеты, заявив о банкротстве. Интернет заполнился сожалениями в стиле «ушла эпоха» и «в юности я был беден, но много где побывал благодаря Spirit...» Популярный тиктокер Хантер Петерсон на этой волне предложил: давайте-ка скинемся всем народом, выкупим компанию и будем владеть ею сообща? Чтобы спасти Spirit от банкротства, нужно набрать $1,75 млрд.
Он создал сайт LetsBuySpiritAir, где можно оставить заявку на участие в «народном выкупе». Минимальная сумма $45, столько в среднем стоил авиабилет в один конец. В пятницу американцы пообещали дать уже $437 млн, в среднем по $853 каждый, и появляются все новые и новые желающие.
Увы, шансы, что Spirit действительно станет «народной» компанией, невелики. Сайт собирает не деньги, а лишь обещания заплатить без всяких гарантий. Да и регулятор может не согласовать «народную» покупку.
С другой стороны, в США уже есть прецеденты. Например, американский футбольный клуб Green Bay Packers. Команда оказалась на грани краха после отказа владельца содержать ее, но болельщики скинулись и выкупили клуб. У него сейчас более 538 000 совладельцев, причем по правилам никому не может принадлежать более 4%-ной доли. Правда, эта история случилась еще в 1923 г. Но есть и более свежие: в Англии в 2002 г. появился футбольный клуб AFC Wimbledon, которым тоже владеют болельщики (не путать с клубом Wimbledon, основанным в 1889 г.).
ИИ лишили «Оскара»
ИИ лишился шанса получить «Оскара» как актер или писатель. Академия кинематографических искусств и наук объявила, что не собирается вручать статуэтку за сценарии, написанные ИИ, а также за сгенерированные образы актеров. На другие номинации вроде лучшей песни, визуальных эффектов и костюмов запрет пока не распространяется.
Новые технологии все глубже проникают в кино. Последней каплей для академиков стал фильм Коэрте Воорхиса «Глубоко, как в могиле» (2026), в котором с помощью ИИ «воскресили» актера Вэла Килмера, скончавшегося в прошлом году. Вдобавок активно, хотя и безуспешно, пытается прорваться в Голливуд созданная «с нуля» ИИ-актриса Тилли Норвуд. При этом не совсем понятно, как будут вычислять ИИ-сценаристов. Видимо, «кожаные» сценаристы будут бояться даже вскользь упомянуть, что когда-либо общались с ИИ.
Обама не прятал пришельцев
Пентагон начал публикацию файлов о контактах с НЛО, но Барак Обама заранее объяснил, почему там не найдется доказательств существования внеземной жизни. У правительства слишком плохо получается хранить секреты, и, если бы оно действительно наткнулось бы на внеземной разум, об этом стало бы известно. Например, кто-нибудь с секретной базы давно бы сделал селфи с пришельцем и отправил его своей девушке. Исходя из своего опыта как президента, он в этом абсолютно уверен, рассказал Обама на передаче The Late Show в эфире CBS. При этом инопланетная жизнь наверняка есть, ранее говорил он. Это следует из теории вероятности. Но она может оказаться настолько далеко, что человечество никогда с ней не встретится.
Мехико проваливается под землю
Мехико опускается со скоростью до 24 см в год, передает CNN. Это делает город самой быстроуходящей под землю столицей на планете. Город основан на осушенном озере, земля под ним похожа на губку: между слоями почвы много воды, которую усердно выкачивали, что и привело к проседанию. Вдобавок городская инфраструктура быстро развивается, а это создает дополнительно давление на почву. Так что некоторые районы каждый месяц могут углубляться на 2 см.
Оседание Мехико было впервые задокументировано в 1920-х гг. Последствия даже у небольших перепадов почвы очень неприятные: перекосившиеся здания, разрушенные дороги и подземные коммуникации. А в будущем Мехико грозит еще одна проблема: полное истощение запасов воды.
У Безоса яхта не по размеру
На этой неделе СМИ обсуждали слух, что Джефф Безос втайне ищет покупателя на свою суперъяхту Koru, потому что ее не пускают в порты. 127-метровое парусное судно с деревянной скульптурой Лорен Санчес на носу обошлась Безосу в $500 млн, на ее содержание каждый год уходит еще $30 млн. Увы, яхта получилось слишком большой. В 2023 г. она из-за этого не смогла пришвартоваться в порту Эверглейдс во Флориде. Пришлось встать на рейд среди танкеров и контейнеровозов. В 2025 г. Безос приехал на Гран-при в Монако, и его корабль тоже не пустили к берегу. Этим летом, во время свадьбы Безоса и Санчес в Венеции, яхта не смогла добраться до лагуны.
Размеры мешали яхте с самых первых дней. Ее построили на верфи в Роттердаме и не могли вывести в океан: судно не проходило по историческим мостом Де Хеф 1878 г. Корабелы добились разрешения частично его разобрать, а потом собрать обратно. Но это вызвало такие протесты местных жителей, что в итоге яхту лишили мачт, провели под мостом, а потом установили их на другой верфи. Сам Безос прокомментировал слухи, что всем доволен и не планирует избавляться от корабля.
Немецкое качество китайских машин
Китайский автопром теперь не копирует чужие машины, а переманивает людей, которые их создавали. В следующем году стартуют официальные продажи автомобилей Xiaomi за пределами Китая. Ради этого компания сманила к себе специалистов из BMW, Porsche, Mercedes-Benz и Lamborghini. На работу в недавно открывшийся научно-исследовательский центр компании в Мюнхене вышли такие звезды, как Рудольф Диттрих, работавший над гоночным болидом BMW M4 GT3, инженеры Клаус-Дитер Гролл (BMW X5, X6, X7), Фабиан Шмольц-Обермайер (Lamborghini Temerario, Porsche 992 GT3 RS), дизайнеры Жульен Кефф (Porsche 918 Spyder, Lamborghini Revuelto, Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion), Кай Лангер (BMW i8) и другие.
Не только Xiaomi заимствует кадры у западных автокомпаний. В прошлом году Great Wall Motor наняла Роба Трубьяни, знаменитого эксперта по динамике движения и настройке подвески автомобилей (Holden Commodore VT, VF, ZB), а до этого создатель облика гиперкара Bugatti Veyron Йозеф Кабан перешел в SAIC Motor.
Uber таксует только для души
Uber превращает машины своих водителей в платформы для сбора данных. На этом он собирается немало заработать, пишет TechCrunch. Самое сложное для электронного разума за рулем – научиться реагировать на внештатные ситуации. Там порой на дороге происходит такое, что ни одна компьютерная симуляция не в силах придумать. Поэтому Uber собирает записи различных происшествий и того, как ведут себя «кожаные» водители, делает из этого алгоритмы для обучения автопилотов и торгует ими. Тем более у него есть партнерства с компаниями-разработчиками беспилотников и даже доли в некоторых из них.
Uber давно присматривается к индустрии данных для ИИ. Полгода назад компания добавила в приложение для водителей опцию, чтобы они не тратили время даром, скучая в ожидании клиентов. За небольшое вознаграждение на смартфоне можно было выполнять задачи по разметке данных для ИИ. Например, категоризацию контента («отберите картинки с летней одеждой») и разметку объектов («выделите на фото дорожные знаки и пешеходов»). В самом деле, если у компании есть такой огромный людской ресурс, не надо давать ему простаивать.
Крипта утром, деньги через неделю
Криптоиндустрия задумалась, как бы обезопасить своих участников от бандитов. В мире растет число нападений на людей, имеющих криптоактивы. Их похищают и силой заставляют перевести средства на счета бандитов: во Франции только в этом году зафиксированы десятки подобных случаев. Чтобы усложнить похитителям задачу, криптобиржа Binance ввела функцию «Защита вывода». Можно заблокировать перевод средств с биржи на срок от одного до семи дней. Выводимая сумма будет «заморожена» на этот срок и есть шанс, что друзья и родные успеют поднять тревогу, а полиция подоспеет на выручку.