ИИ лишили «Оскара»: новости, которые вы могли пропустить

Пентагон начал публикацию файлов о контактах с НЛО, но Барак Обама заранее объяснил, почему там не найдется доказательств существования внеземной жизни. У правительства слишком плохо получается хранить секреты, и, если бы оно действительно наткнулось бы на внеземной разум, об этом стало бы известно. Например, кто-нибудь с секретной базы давно бы сделал селфи с пришельцем и отправил его своей девушке. Исходя из своего опыта как президента, он в этом абсолютно уверен, рассказал Обама на передаче The Late Show в эфире CBS. При этом инопланетная жизнь наверняка есть, ранее говорил он. Это следует из теории вероятности. Но она может оказаться настолько далеко, что человечество никогда с ней не встретится.