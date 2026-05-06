В Хорватии запустили первое в Европе роботакси с поездками за €1,99

В апреле советник гендиректора «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что компания намерена начать коммерциализацию роботизированных автомобилей с 2028 г. как в сфере такси, так и в частном секторе. В 2026 г. «Яндекс» планирует выпустить на дороги 200 полностью роботизированных автомобилей. Согласно действующему законодательству, в них пока будут находиться пилоты-испытатели.