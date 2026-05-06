В Хорватии запустили первое в Европе роботакси с поездками за €1,99
В Загребе начала работу первая в Европе коммерческая служба роботакси, предлагающая поездки по фиксированной цене €1,99. Проект реализует местный стартап Verne. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным Bloomberg, сервис использует 10 машин модели Arcfox Alpha T5 китайского производителя BAIC Motor Corp., оснащенных системой автономного управления от Pony AI Inc. Поездки доступны в пределах зоны обслуживания площадью около 35 кв. миль, включая международный аэропорт столицы Хорватии. Заказать автомобиль можно через приложение компании, а в ближайшие месяцы – и через платформу Uber.
«Около 300 человек имеют доступ к приложению Verne, а еще 4000 находятся в списке ожидания, который постоянно растет», – заявил генеральный директор Марко Пейкович.
На данный момент в роботакси Verne по-прежнему находится оператор, который обеспечивает соблюдение дорожных правил. Но сама поездка происходит автономно. При проведении тестирования внедорожник обгонял медленно движущиеся автомобили и плавно объехал канализационный люк на дороге.
Компания делает ставку на сложные условия вождения в Загребе с узкими мощеными улочками, чтобы на основе полученных данных совершенствовать алгоритмы управления.
Как отмечает агентство, Европа отстает от США и Китая по масштабу внедрения роботакси. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet Inc. и обладающая самой широкой сетью в США, планирует начать работу в Лондоне уже в этом году.
Verne поддерживает хорватский предприниматель Мате Римак, который занимается производством электрических суперкаров и управляет брендом Bugatti.
В апреле советник гендиректора «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что компания намерена начать коммерциализацию роботизированных автомобилей с 2028 г. как в сфере такси, так и в частном секторе. В 2026 г. «Яндекс» планирует выпустить на дороги 200 полностью роботизированных автомобилей. Согласно действующему законодательству, в них пока будут находиться пилоты-испытатели.