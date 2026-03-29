Экономика

Минпромторг расширил список авто, облагаемых налогом на роскошь

В перечень добавили 18 моделей
Власти расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, следует из перечня на сайте Минпромторга.

Теперь в реестре указаны 573 модели. Прежде в списке было 555 марок, а в 2024 г. – 517.

Перечень составляют автомобили, стоимость которых превышает 10 млн руб. Повышенным налогом облагаются соответствующие модели Bentley, Audi, Aurus, Lamborghini, Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, McLaren, Tesla Ford, Dodge, Toyota, а также Aito, HiPhi, Lixiang Hongqi, Voyah, M-Hero, Zeekr, Xiaomi.

В 2025 г. в России продали 695 новых автомобилей премиум‑сегмента – на 22% больше, чем годом ранее. При сохранении такой динамики рынок может приблизиться к показателям 2021 г. (865 машин), сообщали «Ведомости. Как потратить».

Лидером стал Rolls‑Royce: продажи выросли в полтора раза до 225 автомобилей (основной драйвер – внедорожник Cullinan, 156 экземпляров). На втором месте – Bentley (198 машин, из них 88 – кроссоверы Bentayga), на третьем – Lamborghini (159 автомобилей, включая 138 внедорожников Urus). Ferrari реализовала 75 машин, Aston Martin – 25, Maserati – 15.

Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал разумной идею о введении налога на роскошь, но предостерег, что с такими мерами важно «не переборщить».

