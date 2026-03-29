Минпромторг расширил список авто, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг расширил список авто, облагаемых налогом на роскошьВ перечень добавили 18 моделей
Власти расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, следует из перечня на сайте Минпромторга.
Теперь в реестре указаны 573 модели. Прежде в списке было 555 марок, а в 2024 г. – 517.
Перечень составляют автомобили, стоимость которых превышает 10 млн руб. Повышенным налогом облагаются соответствующие модели Bentley, Audi, Aurus, Lamborghini, Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, McLaren, Tesla Ford, Dodge, Toyota, а также Aito, HiPhi, Lixiang Hongqi, Voyah, M-Hero, Zeekr, Xiaomi.
В 2025 г. в России продали 695 новых автомобилей премиум‑сегмента – на 22% больше, чем годом ранее. При сохранении такой динамики рынок может приблизиться к показателям 2021 г. (865 машин), сообщали «Ведомости. Как потратить».
Лидером стал Rolls‑Royce: продажи выросли в полтора раза до 225 автомобилей (основной драйвер – внедорожник Cullinan, 156 экземпляров). На втором месте – Bentley (198 машин, из них 88 – кроссоверы Bentayga), на третьем – Lamborghini (159 автомобилей, включая 138 внедорожников Urus). Ferrari реализовала 75 машин, Aston Martin – 25, Maserati – 15.
Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал разумной идею о введении налога на роскошь, но предостерег, что с такими мерами важно «не переборщить».