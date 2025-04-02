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Актер Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет

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Американский актер Вэл Килмер, сыгравший Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен навсегда», Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз» и Дока Холлидея в фильме «Тумстоун: Легенда дикого запада», скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.

В последние годы актер боролся с раком горла. Причиной смерти стала пневмония, сообщила его дочь Мерседес Килмер.

В 1980-х и 1990-х гг. Килмер снялся в фильмах «Лучший стрелок», «Настоящий гений», «Уиллоу», «Жара» и «Святой». Он ненадолго вернулся на экраны в 2021 г. в фильме «Лучший стрелок: Маверик», хотя уже не мог говорить из-за болезни. В 2021 г. вышел документальный фильм о его жизни под названием «Вэл», где Килмера озвучил его сын.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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