Актер Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет
Американский актер Вэл Килмер, сыгравший Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен навсегда», Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз» и Дока Холлидея в фильме «Тумстоун: Легенда дикого запада», скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.
В последние годы актер боролся с раком горла. Причиной смерти стала пневмония, сообщила его дочь Мерседес Килмер.
В 1980-х и 1990-х гг. Килмер снялся в фильмах «Лучший стрелок», «Настоящий гений», «Уиллоу», «Жара» и «Святой». Он ненадолго вернулся на экраны в 2021 г. в фильме «Лучший стрелок: Маверик», хотя уже не мог говорить из-за болезни. В 2021 г. вышел документальный фильм о его жизни под названием «Вэл», где Килмера озвучил его сын.