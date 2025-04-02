Актер Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет

В 1980-х и 1990-х гг. Килмер снялся в фильмах «Лучший стрелок», «Настоящий гений», «Уиллоу», «Жара» и «Святой». Он ненадолго вернулся на экраны в 2021 г. в фильме «Лучший стрелок: Маверик», хотя уже не мог говорить из-за болезни. В 2021 г. вышел документальный фильм о его жизни под названием «Вэл», где Килмера озвучил его сын.