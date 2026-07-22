Samsung обновил складные смартфоны перед дебютом Apple в этой категории
Компания представила Galaxy Z Flip 8 стоимостью $1200, Galaxy Z Fold 8 за $1900 и флагманский Galaxy Z Fold 8 Ultra за $2100. При этом Fold 8 получил обновленный дизайн с более коротким и широким экраном, который, по оценке Bloomberg, лучше подходит для просмотра видео, чтения и мобильных игр.
Как отмечает агентство, запуск новых устройств в конце июля позволяет Samsung опередить Apple, которая, как ожидается, представит свой первый складной iPhone уже в сентябре.
По данным Bloomberg, на брифинге для СМИ, предшествовавшем презентации, Samsung заявил, что Galaxy Z Fold 8 стал самым легким смартфоном серии. Устройство оснащено внешним экраном диагональю 5,5 дюйма, а основной дисплей размером 7,6 дюйма получил соотношение сторон 4:3, благодаря чему при просмотре видео используется большая площадь экрана, чем в предыдущих моделях.
9 июня Bloomberg сообщало, что в iOS 27 появилось много намеков на грядущий складной iPhone. По данным агентства, в новой версии операционной системы обнаружены упоминания складных устройств и функций, рассчитанных на работу с большими гибкими дисплеями.