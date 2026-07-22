Samsung обновил складные смартфоны перед дебютом Apple в этой категории

Компания представила Galaxy Z Flip 8 стоимостью $1200, Galaxy Z Fold 8 за $1900 и флагманский Galaxy Z Fold 8 Ultra за $2100. При этом Fold 8 получил обновленный дизайн с более коротким и широким экраном, который, по оценке Bloomberg, лучше подходит для просмотра видео, чтения и мобильных игр.