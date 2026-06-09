Bloomberg: в iOS 27 от Apple много намеков на грядущий складной iPhone

Как отмечает Bloomberg, будущая модель должна стать первым складным смартфоном в истории линейки iPhone, которая выпускается почти 20 лет. По информации агентства, устройство может быть представлено уже в сентябре одновременно с серией iPhone 18 Pro. Предполагается, что стоимость новинки составит около $2000. На рынке она будет конкурировать со складными смартфонами Samsung и других производителей.