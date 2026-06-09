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Bloomberg: в iOS 27 от Apple много намеков на грядущий складной iPhone

Ведомости

Apple добавила в iOS 27 и связанные с ней программные обновления признаки, указывающие на подготовку к выпуску складного iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на изученные версии операционных систем компании.

По данным агентства, в новом программном обеспечении появились упоминания складных устройств, а также функций, предназначенных для работы на больших и гибких дисплеях.

Как отмечает Bloomberg, будущая модель должна стать первым складным смартфоном в истории линейки iPhone, которая выпускается почти 20 лет. По информации агентства, устройство может быть представлено уже в сентябре одновременно с серией iPhone 18 Pro. Предполагается, что стоимость новинки составит около $2000. На рынке она будет конкурировать со складными смартфонами Samsung и других производителей.

Apple удалила более 1200 приложений из российского App Store в 2025 году

Технологии / Интернет и digital

О возможном выходе складного iPhone вновь заговорили после конференции WWDC 2026 8 июня, на которой Apple представила обновленную Siri с функциями искусственного интеллекта и новую операционную систему iOS 27.

6 июня глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство обсуждает с Apple возвращение приложения Max в App Store. По его словам, удаление приложения из магазина привело к ограничению доступа к сервису для более чем 20 млн пользователей.

2 июня эксперты также предупреждали, что владельцы iPhone в России могут столкнуться с ограничениями при использовании сетей пятого поколения после их запуска. Несмотря на техническую поддержку необходимых частот, активация 5G на устройствах Apple зависит от решений самой компании и подтверждения совместимости технологии с сетями операторов.

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