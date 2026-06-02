Пользователи iPhone в России могут остаться без 5G

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отметила, что ситуация осложняется и с юридической точки зрения. По ее словам, Apple официально свернула деятельность в России, прекратила продажи устройств, отключила Apple Pay и ограничила работу ряда сервисов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность запуска 5G на iPhone в России близка к нулю. Эксперт также напомнил, что компания уже несколько лет не открывает для российских пользователей функцию звонков по технологии Voice over Wi-Fi.