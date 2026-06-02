Пользователи iPhone в России могут остаться без 5G
Владельцы iPhone в России могут не получить доступ к сетям пятого поколения (5G) даже после их официального запуска. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов по сотовым сетям.
По словам экспертов, современные модели iPhone технически поддерживают диапазоны частот, которые планируется использовать для развертывания 5G в России. Однако активация этой функции зависит от Apple, которая контролирует работу сетевых возможностей устройств и требует от операторов подтверждения корректной работы технологии в их сетях.
После ухода с российского рынка компания почти прекратила взаимодействие с отечественными операторами связи, что существенно осложняет получение необходимых настроек и сертификацию устройств для работы в российских сетях.
Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отметила, что ситуация осложняется и с юридической точки зрения. По ее словам, Apple официально свернула деятельность в России, прекратила продажи устройств, отключила Apple Pay и ограничила работу ряда сервисов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность запуска 5G на iPhone в России близка к нулю. Эксперт также напомнил, что компания уже несколько лет не открывает для российских пользователей функцию звонков по технологии Voice over Wi-Fi.
При этом эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что отсутствие 5G не окажет существенного влияния на спрос на iPhone. По его оценке, масштабного покрытия сетями пятого поколения в России в ближайшие один - два года не ожидается, поэтому большинство пользователей не заметят отсутствия этой функции.
2 апреля Apple подтвердила невозможность обработки платежей в App Store для российских пользователей. Новые подписки и продление действующих сервисов доступны только при наличии средств на балансе Apple ID. Сообщалось, что ограничения затронули Apple Music, Apple Arcade, Apple One, iCloud+, App Store и другие сервисы.