Минцифры заявило о сложностях выявления VPN на iPhone
В документе отмечается, что более половины пользовательских устройств работают на Android и iOS, при этом около 80% приложений для выявления обхода блокировок установлены именно на них. В связи с этим внедрение механизмов контроля предлагается начинать с этих платформ.
Рекомендации предусматривают трехэтапную проверку. На первом этапе определяется IP-адрес устройства и сопоставляется с российскими адресами и перечнем Роскомнадзора. На втором – анализируется использование средств обхода через установленное приложение. Третий этап касается устройств на других операционных системах, включая Windows и macOS.
Основанием для блокировки могут стать несоответствие IP-адреса российской юрисдикции, совпадение с ранее заблокированными адресами или частая смена геолокации. При этом такие признаки требуют дополнительной проверки.
В Минцифры отказались от комментариев.
31 марта министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что ведомство реализует меры по снижению использования VPN в России в рамках действующего законодательства. По его словам, министерство выступает против введения ответственности для пользователей и стремится минимизировать последствия таких мер для пользователей.
30 марта Forbes сообщал, что Шадаев обсуждал с бизнесом возможность введения платы за использование VPN и ограничения доступа к сервисам для пользователей, применяющих такие инструменты.