Средний чек на зарубежную электронику в России снизился на 17%

23 апреля «Ведомости» писали, что в 2026 г. доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети «Мегафона», достигла 24%. Флагман Apple 2019 г. – iPhone 11 – остается самым распространенным гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max. На второй строчке по популярности среди брендов смартфонов оказался Xiaomi, в частности Xiaomi Redmi Note 13. На третьем месте расположился Samsung (19%) – Samsung Galaxy A12 оказался в топе устройств марки. Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места. Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 г. с четвёртой позиции на пятую. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.