Средний чек на зарубежную электронику в России снизился на 17%
Оборот зарубежной электроники вырос на 6% в первом полугодии 2026 г., количество заказов увеличилось на 28%, а средний чек снизился на 17% – до 45 900. Об этом «Ведомостям» сообщила компания CDEK.Shopping.
Первое место заняли наушники и аудиотехника (32,15% заказов), второе – компьютеры и комплектующие (21,42%), третье – аксессуары (10,13%). В 2025 г. по количеству заказов лидировали компьютеры (35,98%), игровые приставки (6,92%) и ноутбуки (6,38%).
Самыми популярными товарами стали беспроводные наушники Apple AirPods 4 (2,85% заказов), AirPods Pro 3 (1,77%), медиаплеер NVIDIA SHIELD Android TV Pro (0,96%), умные очки Ray-Ban (0,82%) и Apple Earpods (0,82%).
Среди брендов первое место занял Apple (28,59%), второе – Xiaomi (4,97%). Asus, занимавший в 2025 г. второе место (4,67%), опустился на четвёртое (2,59%). В пятёрку также вошли Ray-Ban (3,06%) и Oura (1,75%). При этом Samsung, который в 2025 г. имел долю 3,05%, в 2026 г. не вошёл в топ-5.
Исходя из географии заказов, США укрепили лидерство – доля американских компаний выросла с 60,25% до 73,25%. Китай занял второе место, однако его доля снизилась с 32,26% до 21,67%. В топ также вошли Гонконг (3,23%), ОАЭ (1,43%) и Вьетнам (0,23%).
23 апреля «Ведомости» писали, что в 2026 г. доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети «Мегафона», достигла 24%. Флагман Apple 2019 г. – iPhone 11 – остается самым распространенным гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max. На второй строчке по популярности среди брендов смартфонов оказался Xiaomi, в частности Xiaomi Redmi Note 13. На третьем месте расположился Samsung (19%) – Samsung Galaxy A12 оказался в топе устройств марки. Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места. Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 г. с четвёртой позиции на пятую. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.