Песков: технологический суверенитет развивается только в кризис
Информационный и технологический суверенитет может развиваться только в условиях кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
По его словам, свобода распространения информации закончилась с началом противостояния России и Запада.
«Это хороший опыт, потому что любой суверенитет, особенно технологический и тот самый информационный, как мы его называем, не может развиваться в зоне комфорта, он не может развиваться в состоянии покоя. Он развивается только в кризисе», – сказал представитель Кремля.
6 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Россия продолжает постепенно формировать технологический суверенитет и по-настоящему независимую промышленность. Он отмечал, что в стране укрепляются ключевые отрасли промышленности, несмотря на антироссийские санкции. По мнению председателя правительства, это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.