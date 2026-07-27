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Главная / Технологии /

Песков: технологический суверенитет развивается только в кризис

Ведомости

Информационный и технологический суверенитет может развиваться только в условиях кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

По его словам, свобода распространения информации закончилась с началом противостояния России и Запада.

«Это хороший опыт, потому что любой суверенитет, особенно технологический и тот самый информационный, как мы его называем, не может развиваться в зоне комфорта, он не может развиваться в состоянии покоя. Он развивается только в кризисе», – сказал представитель Кремля.

6 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Россия продолжает постепенно формировать технологический суверенитет и по-настоящему независимую промышленность. Он отмечал, что в стране укрепляются ключевые отрасли промышленности, несмотря на антироссийские санкции. По мнению председателя правительства, это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.

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