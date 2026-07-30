Первокурсники получат доступ к студенческим ресурсам через Max

Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок – 20 сентября. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу – до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют «дни тишины»: абитуриенты не могут отозвать заявления или согласия на зачисление. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников – 7 августа.