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Первокурсники получат доступ к студенческим ресурсам через Max

Ведомости

Национальный мессенджер Max интегрировали в приемную кампанию 2026 г. После зачисления первокурсники смогут подключаться к официальным учебным чатам вузов, подписываться на каналы образовательных организаций и использовать чат-боты в едином цифровом пространстве, сообщили «Ведомостям» в компании.

Как уточнили в Max, после подтверждения зачисления студенту будет направлено уведомление через портал «Госуслуги» с доступом к официальным учебным чатам образовательной организации в мессенджере. Предполагается, что через платформу можно будет получать расписание и другую учебную информацию без необходимости использовать дополнительные сервисы.

Заместитель главы Минобрнауки Андрей Омельчук отметил, что цифровые инструменты делают этап приемной кампании более прозрачным и комфортным. Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов заявил, что мессенджер становится единой цифровой средой для коммуникации и обучения.

По данным VK, в Max уже создано более 230 000 студенческих чатов, в которых участвуют свыше 2,4 млн пользователей. Кроме того, вузы развивают официальные каналы на платформе, их количество превысило 5000, а совокупная аудитория достигла более 2,6 млн пользователей.

Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок – 20 сентября. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу – до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют «дни тишины»: абитуриенты не могут отозвать заявления или согласия на зачисление. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников – 7 августа.

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