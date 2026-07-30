Первокурсники получат доступ к студенческим ресурсам через Max
Национальный мессенджер Max интегрировали в приемную кампанию 2026 г. После зачисления первокурсники смогут подключаться к официальным учебным чатам вузов, подписываться на каналы образовательных организаций и использовать чат-боты в едином цифровом пространстве, сообщили «Ведомостям» в компании.
Как уточнили в Max, после подтверждения зачисления студенту будет направлено уведомление через портал «Госуслуги» с доступом к официальным учебным чатам образовательной организации в мессенджере. Предполагается, что через платформу можно будет получать расписание и другую учебную информацию без необходимости использовать дополнительные сервисы.
Заместитель главы Минобрнауки Андрей Омельчук отметил, что цифровые инструменты делают этап приемной кампании более прозрачным и комфортным. Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов заявил, что мессенджер становится единой цифровой средой для коммуникации и обучения.
По данным VK, в Max уже создано более 230 000 студенческих чатов, в которых участвуют свыше 2,4 млн пользователей. Кроме того, вузы развивают официальные каналы на платформе, их количество превысило 5000, а совокупная аудитория достигла более 2,6 млн пользователей.
Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок – 20 сентября. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу – до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют «дни тишины»: абитуриенты не могут отозвать заявления или согласия на зачисление. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников – 7 августа.