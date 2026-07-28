Приемная кампания в вузы завершится 29 августа для бюджетных мест

Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу – до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют «дни тишины»: абитуриенты не могут отозвать заявления или согласия на зачисление. Это позволяет зафиксировать итоговые списки.