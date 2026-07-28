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Приемная кампания в вузы завершится 29 августа для бюджетных мест

Ведомости

Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок – 20 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу – до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют «дни тишины»: абитуриенты не могут отозвать заявления или согласия на зачисление. Это позволяет зафиксировать итоговые списки.

Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников – 7 августа. Приемная кампания стартовала 20 июня.‍

11 июля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что все студенты вузов, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать четыре обязательных предмета. В их число вошли история, основы российской государственности, русский язык и философия. По словам главы Минобрнауки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны.

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