Медведев: военные технологии нужно конвертировать в гражданскую сферу

В ноябре 2025 г. вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что ветераны спецоперации с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в работу над технологическими проектами. По его словам, залог успеха научной лаборатории или стартапа зависит от руководителя и его ключевых качеств. Он должен уметь принимать быстрые решения в условиях неопределенности, уметь распределять задачи и организовывать работу команды в сжатые сроки, а также ориентироваться на результат, а не на процесс.