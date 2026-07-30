Медведев: военные технологии нужно конвертировать в гражданскую сферу
Военные технологии, которые Россия использует в ходе спецоперации, необходимо будет конвертировать в том числе в гражданском направлении, заявил зампредседателя Совбеза РФ, руководитель партии «Единая Россия» в ходе всероссийского молодежного форума «Гвардейск».
«Все эти военные технологии, которые существуют, нам все равно нужно будет проводить конверсию, в том числе по гражданским направлениям. Потому что огромное количество секторов экономической жизни требуют использования беспилотников в мирной, обычной жизни», - сказал он.
По словам Медведева, такой путь будет очень полезным для страны.
В ноябре 2025 г. вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что ветераны спецоперации с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в работу над технологическими проектами. По его словам, залог успеха научной лаборатории или стартапа зависит от руководителя и его ключевых качеств. Он должен уметь принимать быстрые решения в условиях неопределенности, уметь распределять задачи и организовывать работу команды в сжатые сроки, а также ориентироваться на результат, а не на процесс.