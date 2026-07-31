ИИ-модели Claude проникли в системы трех компаний в ходе испытаний

7 июля Anthropic сообщила, что обнаружила у ИИ-модели Claude внутреннее «ментальное пространство», которое дает ей возможность хранить и обрабатывать идеи, при этом не выражая их в ответах пользователю. Пространство назвали J-space, оно схоже с рядом функций человеческого мозга. Открытие не означает, что у Claude есть полноценное сознание, а доказывает только наличие сходств в мышлении человека и нейросети.