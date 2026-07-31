Кабмин утвердил список приложений для обязательной предустановки на устройства
Правительство России утвердило перечень российских и евразийских приложений, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники в 2027 г. Распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
В документе указано, что обязательной предустановке подлежат программы для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Россия или другие государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В список приложений для смартфонов и планшетов вошли программы, которые ранее были утверждены для предустановки в 2026 г., за исключением голосового помощника «Маруся». При этом в новый перечень добавлено приложение «Алиса AI».
Среди обязательных к установке программ оказались «Яндекс.Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», «Макс», «Дзен», «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», RuStore, сервис «ЛитРес» и приложение «Честный знак».
Для персональных компьютеров в перечень вошли «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского».
Распоряжение правительства вступает в силу с 1 января 2027 г.
1 июля ФАС выдала предупреждение и потребовала от Apple «устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем». Служба также потребовала исполнить обязанности о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS. Основанием для выдачи предупреждения стало также неисполнение требований о предустановке Max и российского магазина приложений.
25 июня Apple удалила из App Store приложения группы VK. Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». В VK подчеркнули, что Apple удалила приложения VK без предупреждений, в одностороннем порядке.