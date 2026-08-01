В России нашли минерал дороже золота

Как пояснили в ведомстве, в его состав входит иттрий – редкоземельный элемент. Это делает минерал не просто красивым камнем, а химическим архивом земной коры с иттрием, кремнием, калием, натрием и другими элементами. Средняя цена только за налет на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно дороже золота.