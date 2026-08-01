В России нашли минерал дороже золота
В Кировском руднике Хибинского массива российские ученые обнаружили новый минерал. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки. Открытие сделали исследователи Кольского научного центра РАН, СПбГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Минерал назвали «кольский ашкрофтин».
Как пояснили в ведомстве, в его состав входит иттрий – редкоземельный элемент. Это делает минерал не просто красивым камнем, а химическим архивом земной коры с иттрием, кремнием, калием, натрием и другими элементами. Средняя цена только за налет на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно дороже золота.
Отличительная черта кольской находки – содержание кальция, марганца и фтора. Cтруктура кристалла относится к самым сложным среди известных минералов. Классический ашкрофтин – розоватый, хрупкий и крайне редкий силикат. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии, он также встречается в Канаде и Италии.
В 2025 г. в Карелии открыли новый минерал сульфопадмаит. Он является сернистым аналогом редкого минерала падмаита. В 2024 г. в рамках «Карелфорума» был презентован другой редкий минерал – селеноджуноит. По данным правительства Республики Карелии, минерал мог служить индикатором месторождений редких и ценных металлов.