Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,732-0,15%APTK5,872+0,51%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Технологии /

В России нашли минерал дороже золота

Ведомости

В Кировском руднике Хибинского массива российские ученые обнаружили новый минерал. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки. Открытие сделали исследователи Кольского научного центра РАН, СПбГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Минерал назвали «кольский ашкрофтин».

Как пояснили в ведомстве, в его состав входит иттрий – редкоземельный элемент. Это делает минерал не просто красивым камнем, а химическим архивом земной коры с иттрием, кремнием, калием, натрием и другими элементами. Средняя цена только за налет на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно дороже золота.

Отличительная черта кольской находки – содержание кальция, марганца и фтора. Cтруктура кристалла относится к самым сложным среди известных минералов. Классический ашкрофтин – розоватый, хрупкий и крайне редкий силикат. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии, он также встречается в Канаде и Италии.

В 2025 г. в Карелии открыли новый минерал сульфопадмаит. Он является сернистым аналогом редкого минерала падмаита. В 2024 г. в рамках «Карелфорума» был презентован другой редкий минерал – селеноджуноит. По данным правительства Республики Карелии, минерал мог служить индикатором месторождений редких и ценных металлов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь