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Главная / Технологии /

ЦБ инициировал блокировку 4600 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях

Ведомости

Во II квартале 2026 г. Банк России инициировал блокировку 4600 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ передал операторам связи сведения о 7800 телефонных номерах, использованных аферистами.

Всего с апреля по июнь было совершено 458 700 мошеннических операций. Показатель на 7,5% меньше, чем в I квартале. Общая сумма потерь клиентов банков незначительно сократилась, составив менее 7,4 млрд руб. В этот период банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на почти 1,9 трлн руб.

3 августа МВД России призвало граждан не публиковать в соцсетях подробную информацию о себе и близких. Рекомендуется не указывать места учебы, работы, адрес проживания, а также держать в секрете сведения о семье. По данным полиции, эти данные могут использовать вербовщики для построения портрета жертвы.

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