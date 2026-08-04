ЦБ инициировал блокировку 4600 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях

3 августа МВД России призвало граждан не публиковать в соцсетях подробную информацию о себе и близких. Рекомендуется не указывать места учебы, работы, адрес проживания, а также держать в секрете сведения о семье. По данным полиции, эти данные могут использовать вербовщики для построения портрета жертвы.