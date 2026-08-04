ЦБ инициировал блокировку 4600 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях
Во II квартале 2026 г. Банк России инициировал блокировку 4600 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ передал операторам связи сведения о 7800 телефонных номерах, использованных аферистами.
Всего с апреля по июнь было совершено 458 700 мошеннических операций. Показатель на 7,5% меньше, чем в I квартале. Общая сумма потерь клиентов банков незначительно сократилась, составив менее 7,4 млрд руб. В этот период банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на почти 1,9 трлн руб.
3 августа МВД России призвало граждан не публиковать в соцсетях подробную информацию о себе и близких. Рекомендуется не указывать места учебы, работы, адрес проживания, а также держать в секрете сведения о семье. По данным полиции, эти данные могут использовать вербовщики для построения портрета жертвы.