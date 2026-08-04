Сервисом для поездок по заповедникам воспользовались уже более 5000 россиян
Сервисом «Посещение особо охраняемых природных территорий» на портале «Госуслуги», запущенным в июне 2026 г., воспользовались более 5000 россиян. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Сервис объединяет цифровые услуги, сопровождающие туриста на всех основных этапах поездки в заповедники, национальные парки и заказники – от выбора территории и указания вида транспорта до получения разрешения на посещение и его оплаты.
Сейчас к сервису подключены 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах России, включая Алтайский государственный природный биосферный заповедник. В дальнейшем планируется подключить Сайлюгемский национальный парк и Катунский заповедник.
До запуска сервиса единого механизма оформления разрешений не существовало: туристам приходилось пользоваться сайтами отдельных территорий, а на ряде ООПТ разрешения выдавались только в бумажном виде. Кроме того, оформление документа могло занимать до трех рабочих дней.
Теперь процесс оформления разрешений переведен в электронный формат, появилась возможность онлайн-оплаты без комиссии, а также упростился учет посетителей и сократилось время получения разрешения.
В аппарате Григоренко отметили, что на портале «Госуслуги» зарегистрировано около 120 млн пользователей, а ежедневная аудитория превышает 14 млн человек. Всего на портале доступно около 2000 государственных услуг, которые для удобства граждан и бизнеса объединяются в комплексы по принципу «жизненных ситуаций». Кроме того, цифровизация позволила сократить сроки получения ряда услуг в туристической отрасли: разрешение для туроператоров теперь оформляется за 10 дней вместо месяца, а аттестация гидов и экскурсоводов – за неделю вместо двух месяцев. В ведомстве также подчеркнули, что цифровые реестры туроператоров, турагентов и экскурсоводов повышают прозрачность отрасли и безопасность туристов.
С 1 апреля у россиян появилась возможность заселиться в гостиницу по цифровому паспорту посредством приложения «Госуслуги». Опция доступна в гостиницах, которые перешли на такой формат и технически к нему готовы.