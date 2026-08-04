Сервисом для поездок по заповедникам воспользовались уже более 5000 россиян

В аппарате Григоренко отметили, что на портале «Госуслуги» зарегистрировано около 120 млн пользователей, а ежедневная аудитория превышает 14 млн человек. Всего на портале доступно около 2000 государственных услуг, которые для удобства граждан и бизнеса объединяются в комплексы по принципу «жизненных ситуаций». Кроме того, цифровизация позволила сократить сроки получения ряда услуг в туристической отрасли: разрешение для туроператоров теперь оформляется за 10 дней вместо месяца, а аттестация гидов и экскурсоводов – за неделю вместо двух месяцев. В ведомстве также подчеркнули, что цифровые реестры туроператоров, турагентов и экскурсоводов повышают прозрачность отрасли и безопасность туристов.